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Ministerul de Externe al Vaticanului, în vizită la Moscova: Este urgent și necesar să se pună capăt Războiului din Ucraina

Arhiepiscopul Paul Gallagher, ministrul de externe al Vaticanului, a cerut marți, direct de la Moscova, oprirea imediată a războiului din Ucraina. Solicitarea a avut loc după primele discuții la nivel înalt cu diplomația rusă din ultimii cinci ani.
Ministerul de Externe al Vaticanului, în vizită la Moscova: Este urgent și necesar să se pună capăt Războiului din Ucraina
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 aug. 2026, 16:33, Știri externe
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Paul Gallagher, unul dintre cei mai importanți oficiali diplomatici ai Vaticanului, s-a întâlnit la Moscova cu Serghei Lavrov.

Cei doi diplomați au discutat despre posibilitățile de încheiere a războiului din Ucraina și despre problemele umanitare generate de conflict, notează Reuters.  

Gallagher a declarat că fiecare zi în care războiul continuă „creează noi victime” și face ca o eventuală reconciliere să devină tot mai dificilă. 

„Este, prin urmare, urgent și necesar să se pună capăt conflictului și să privim dincolo de acesta”, a afirmat oficialul Vaticanului.

Cei doi diplomați au analizat căi posibile către restabilirea păcii în Ucraina și au ajuns la un acord de cooperare în chestiuni umanitare, în mod special în ceea ce privește protecția și îngrijirea copiilor afectați de război.

Gallagher a declarat că Vaticanul va continua să ofere „sprijin spiritual, diplomatic și umanitar” și să contribuie la crearea unui spațiu pentru dialog în vederea încheierii războiului. 

Vizita lui Gallagher la Moscova este prima întâlnire față în față cu Serghei Lavrov din 2021, înainte de declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.  

Vaticanul și-a reafirmat în mod repetat disponibilitatea de a contribui la eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului, întrucât Papa Leon a cerut în mai multe rânduri oprirea războiului. 

Într-un apel lansat la începutul lunii august, Suveranul Pontif a atras atenția asupra numărului tot mai mare de victime civile, inclusiv copii. 

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