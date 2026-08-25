Franța interzice telefoanele mobile în licee. De ce legea îi ia pe nepregătite pe directorii de școli?

Parlamentul Franței a aprobat în luna iulie o lege care interzice atât accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, cât și utilizarea telefoanelor mobile în licee.

Decizia a fost luată în cadrul unei inițiative a președintelui Emmanuel Macron de a reduce timpul petrecut în fața ecranelor. Experții medicali din Franța s-au declarat îngrijorați cu privire la efectele negative pe care utilizarea excesivă a telefoanelor le-ar putea avea asupra copiilor, potrivit AFP, citată de France24.

Consiliul Constituțional din Franța a anulat dispoziția referitoare la rețelele sociale la începutul acestei luni, invocând libertatea de exprimare.

Consiliul Constituțional nu s-a pronunțat însă asupra unei prevederi separate care interzice utilizarea telefoanelor mobile în licee.

Macron a promulgat-o, deși instanța supremă a anulat una dintre prevederi

Macron „a decis să promulge legea” ce conține și interdicția telefoanelor mobile, în ciuda faptului că instanța a anulat prevederea sa principală, a afirmat, luni, purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon.

„Prin urmare, interdicția privind telefoanele mobile în licee poate intra în vigoare de la începutul noului an școlar, într-un cadru juridic stabil, consolidat și prevăzut de lege”, a anunțat ea, după o ședință a cabinetului.

Elevii de liceu își folosesc în mod regulat smartphone-urile pentru chestiuni școlare. Aceștia văd pe telefon modificările orarului, repartizarea sălilor de clasă și alte informații de acest tip. De asemenea, unii profesori se folosesc de telefoane în timpul orelor pentru cercetare, exerciții și partajarea documentelor.

Elevii au voie să învețe de pe telefon

Deși telefoanele urmează să fie, în principal, interzise în licee, Ministerul Educației din Franța sugerează excepții de la interdicție pentru „utilizarea în scopuri educaționale” sau pentru scopuri „necesare bunei funcționări a școlii”.

Măsura vine în contextul în care Franța utilizarea telefoanelor la școală de către elevii de gimnaziu.

Liceele au primit instrucțiuni să se pregătească entru punerea în aplicare a acestei măsuri, înainte de adoptarea ei de către parlament la sfârșitul lunii iulie, iar punerea în aplicare va impune modificarea regulamentelor interne ale tuturor liceelor din Franța.

Școlile au foarte puțin timp să se pregătească

Cu toate acestea, multe școli ar putea întâmpina dificultăți în punerea în aplicare integrală a acestei măsuri începând de luna viitoare, întrucât au avut foarte puțin timp să se pregătească, potrivit Sindicatului Național al Personalului de Conducere din Învățământul Național (SNPDEN-Unsa). Acesta, care este cel mai important sindicat al directorilor de Școli din Franța a calificat momentul promulgării legii drept „nepotrivit”.

„Școlile nu sunt pregătite”, a declarat secretarul național al SNPDEN-Unsa.

Christelle Kauffmann, secretara generală adjunctă a sindicatului, face parte din minoritatea directorilor de școli care au anticipat această măsură.

La liceul pe care îl conduce, telefoanele vor fi interzise pe coridoare și în clădirile școlii încă de la începutul semestrului, dar utilizarea lor va fi permisă în aer liber. Ea a afirmat că ar putea dura aproape un an până când interdicția va fi pusă în aplicare pe deplin în toate liceele.

„Nu poți pune un supraveghetor lângă fiecare elev”

„Este foarte dificil pentru o comunitate școlară să impună o nouă regulă tinerilor. Chiar dacă legea ar trebui să se aplice automat, nu este chiar atât de simplu”, a spus ea.

„Nu poți pune un supraveghetor lângă fiecare elev”, a declarat Christelle Kauffmann.

Elevii ar putea folosi huse digitale și dulăpioare pentru depozitarea smartphone-urilor, însă acestea costă cam 40.000 de euro pentru fiecare liceu unde învață aproximativ 1.500 de elevi, potrivit vicepreședintelui Consiliului Regional Occitanie, Kamel Chibli.