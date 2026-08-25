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Vara aceasta a ucis: peste 35.000 de decese suplimentare în Europa, arată datele parțiale

Europa își numără victimele după una dintre cele mai fierbinți veri din istorie. Cel puțin 35.000 de oameni au murit în plus în timpul valurilor de căldură, iar experții avertizează că bilanțul va crește după centralizarea datelor din august.
Vara aceasta a ucis: peste 35.000 de decese suplimentare în Europa, arată datele parțiale
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Andreea Tobias
25 aug. 2026, 13:06, Știri externe
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Doar în Germania, Franța și Spania, mortalitatea excesivă a depășit deja 25.000 de cazuri. Experții spun că bilanțul va crește semnificativ odată ce vor fi consolidate datele complete pentru luna august, scrie The Guardian.

Valurile de căldură consecutive au doborât recorduri istorice de temperatură la sute de stații meteorologice. Franța a înregistrat cea mai caldă zi din istoria sa.

Germania a raportat cel mai mare număr de decese, aproximativ 14.000, între 6 aprilie și 9 august. Institutul Robert Koch a declarat că 9.600 de persoane au murit doar în săptămâna 22-28 iunie. Este cea mai gravă vară din istoria țării în privința deceselor cauzate de caniculă. Recordul anterior fusese de 8.900 de decese, în 2018.

Patru valuri de căldură, un bilanț uriaș: peste 35.000 de decese suplimentare în Europa

În Spania, aproximativ 4.947 de decese pot fi atribuite caniculei, potrivit datelor oficiale. Astfel, 2026 devine cel mai grav an din istoria țării la acest capitol. Bilanțul depășește deja recordul anterior, din 2022.

Estimările sunt necesare deoarece căldura este rareori menționată ca fiind cauza directă a decesului. De cele mai multe ori, canicula agravează afecțiuni preexistente. Victimele mor adesea în urma unui infarct sau a unui accident vascular cerebral.

Franța a raportat 7.300 de decese în exces între sfârșitul lunii mai și 22 iulie. Cifrele pentru august nu erau încă disponibile. La un moment dat, aproape întreg teritoriul francez s-a aflat sub alertă de caniculă. Italia a raportat doar indicatori parțiali, fără un bilanț național consolidat.

Regatul Unit a înregistrat 2.877 de decese asociate căldurii doar în Anglia. Belgia a raportat o creștere de 39% a mortalității între 18 și 29 iunie. Polonia și Elveția au raportat, de asemenea, un exces de decese legate de temperaturile ridicate.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că mortalitatea legată de căldură a crescut în Europa. Creșterea a fost de peste 30% în ultimii 20 de ani. Fenomenul este așteptat să se agraveze din cauza crizei climatice și a îmbătrânirii populației.

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