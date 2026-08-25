Plângere penală în Ungaria după o achiziție de 965 de milioane de dolari făcută în pandemia COVID

Fostul guvern ungar, condus de Viktor Orbán, a cumpărat aproximativ 17.000 de ventilatoare din China în martie și aprilie 2020, potrivit AP. La vremea respectivă, achiziția a atras critici deoarece Ungaria cumpăra mult mai multe aparate decât ar fi putut folosi în mod realist și plătea pentru fiecare unitate un preț mult mai mare decât alte țări europene.

Într-un videoclip publicat marți pe Facebook, ministrul de Externe a spus că rezultatele unei anchete ministeriale „ridică suspiciuni privind încălcarea obligației de administrare fiduciară, care a provocat pierderi financiare deosebit de importante, precum și alte infracțiuni”.

Ea nu a oferit detalii despre acuzațiile concrete, dar a precizat că ancheta a analizat zeci de mii de documente. Unele dintre acestea au trebuit recuperate cu ajutorul unor instrumente digitale „după încercări nereușite de a le șterge”. Investigația a ridicat, de asemenea, noi întrebări „cu privire la responsabilitatea fostei conduceri de rang înalt a ministerului”.

Mai multe nereguli au fost găsite

Un comunicat publicat marți pe site-ul guvernului ungar menționează și alte nereguli suspectate în legătură cu achiziția ventilatoarelor. Majoritatea aparatelor au fost cumpărate prin intermediul unor companii intermediare ale căror venituri au crescut exponențial ca urmare a tranzacției.

Unele dintre ventilatoare erau defecte, iar o proporție semnificativă dintre ele nu a fost folosită niciodată, potrivit comunicatului. Costurile pentru depozitarea aparatelor neutilizate s-au ridicat la milioane de dolari.

Ce a făcut fostul ministru de Externe

Fostul ministru ungar de Externe, Péter Szijjártó, a consolidat relațiile strânse cu China în cei aproape 12 ani petrecuți în funcție și a coordonat atât achiziția ventilatoarelor, cât și cumpărarea a 5 milioane de doze de vaccin anti-COVID produs de compania chineză Sinopharm.

În iulie, Szijjártó și-a dat demisia din Parlament pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul producătorului auto chinez BYD. Decizia a generat acuzații privind un posibil conflict de interese, având în vedere rolul său în acordarea unor subvenții guvernamentale importante companiei în perioada în care era ministru.

Ulterior, guvernul ungar a lansat o anchetă privind investițiile majore realizate de BYD în Ungaria în perioada mandatului lui Szijjártó.