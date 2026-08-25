Amenințare nouă pentru șoferi. Un malware a infectat sistemele multimedia din mașini

Programul intenționat s-a răspândit printr-un mecanism legitim de actualizare software, potrivit publicației Blic.

Ținta au fost unitățile centrale bazate pe Android din interiorul mașinilor. Este primul caz documentat de infectare a acestor sisteme, printr-un lanț de atac construit special pentru ele, arată sursa citată. Scopul principal a fost frauda publicitară, dar malware-ul permitea și alte activități rău intenționate.

Kaspersky atribuie campania grupului MoYu, legat de rețeaua BadBox, cunoscută pentru infectarea unor dispozitive Android direct din fabrică. Unitățile centrale auto sunt vulnerabile pentru că folosesc adesea Android. Pe acest sistem rulează atât aplicații obișnuite, cât și programe malițioase. Deși rareori stochează date personale sensibile, aceste unități au sloturi pentru cartele SIM și acces constant la internet.

Malware-ul s-a răspândit prin actualizări compromise, integrate în firmware-ul unor unități centrale fabricate de DoFun. Kaspersky a notificat producătorul, iar problema a fost rezolvată.

Lanțul de infectare a pornit de la o aplicație de sistem legitimă, numită TWCore. Aceasta era folosită inițial pentru colectarea de date analitice.

Prima campanie de acest fel din lume. Un malware s-a strecurat direct în sistemele de bord ale mașinilor

Atacatorii au exploatat acest canal pentru a introduce cod malițios printr-un program numit JarService. Instalarea s-a făcut în mai multe etape, gândite să evite detectarea. Programul rula în fundal, fără interfață vizibilă și fără știrea utilizatorului.

Kaspersky a descoperit nouă comenzi diferite, folosite pentru afișarea de reclame nedorite și pentru descărcarea altor module malițioase. Atacatorii au colectat și date despre dispozitiv, precum modelul, rezoluția ecranului sau adresa MAC.

Un expert a explicat că metodele de distribuire a acestui malware devin tot mai variate.

„Actorii rău intenționați cuceresc în mod activ noi platforme. Acest malware reprezintă prima aplicație rău intenționată care vizează în mod specific unitățile de bord din mașini”, a declarat Rade Furtula, manager de presales pentru Europa de Est.

El a numit descoperirea un semnal de alarmă pentru industria auto.