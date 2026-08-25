Regula de 50 de euro pe care puțini o cunosc. Experții spun de ce n-ar trebui să lipsească din portofel

Experții recomandă o regulă simplă, dar puțin cunoscută, potrivit publicației Blic. Banii de urgență trebuie păstrați separat de restul numerarului.

Plățile digitale au devenit rutină, iar oamenii poartă tot mai rar numerar la ei. Cardurile și aplicațiile mobile sunt rapide, dar tehnologia nu este infailibilă.

O singură problemă neprevăzută poate lăsa pe cineva fără nicio metodă de plată.

Bateria telefonului se poate descărca brusc, iar un terminal de card poate refuza tranzacția fără avertisment. Există și locuri unde încă se acceptă doar cash. În astfel de momente, o bancnotă ascunsă poate face diferența dintre o zi rezolvată și una complicată.

Suma nu este destinată cumpărăturilor obișnuite, precum cafeaua sau prânzul. Este vorba despre o rezervă care rămâne neatinsă până apare o urgență reală.

Experții insistă asupra unui detaliu esențial: banii trebuie ținuți separat de restul numerarului.

Dacă rezerva stă amestecată cu banii de zi cu zi, riscul de a o cheltui din greșeală crește. Recomandarea este să fie pliată discret și păstrată separat, ideal în compartimentul pentru carduri.

De ce ar trebui să ai mereu 50 de euro ascunși în portofel. Motivul e mai simplu decât pare

Suma de 50 de euro nu este întâmplătoare. Pentru cineva care rămâne aproape de casă, chiar și 20 de euro pot acoperi o urgență minoră. Poate fi vorba, de exemplu, despre un bilet de autobuz. Situația se schimbă dacă problema apare seara, când transportul public nu mai circulă. O cursă cu taxiul poate costa mult mai mult, iar 50 de euro devin o sumă mai sigură.

Portofelul rămâne locul cel mai practic pentru o astfel de rezervă, pentru că majoritatea oamenilor îl poartă zilnic. Riscul este ca, în caz de furt sau pierdere, banii de urgență să dispară odată cu restul conținutului. O alternativă este husa telefonului, tot mai folosită pentru a păstra câteva bancnote împăturite. Riscul de pierdere sau furt rămâne, totuși, similar.

Experții recomandă, de asemenea, ca banii cheltuiți din rezervă să fie înlocuiți cât mai repede. Scopul este ca fondul de urgență să fie mereu disponibil pentru următoarea situație neprevăzută, potrivit sursei citate.