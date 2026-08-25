Metoda spectaculoasă prin care a fost identificată o victimă a atacurilor din 11 septembrie, după aproape 25 de ani

Victima atacurilor din 11 septembrie a fost identificată folosind genealogia genetică. Aceasta combină testarea ADN-ului și cercetarea genealogică, a relatat ABC News, potrivit Le Figaro.

O descoperire majoră

„Aceasta este o descoperire majoră”, a declarat pentru ABC News Jason Graham, medic legist șef al orașului New York.

„Sunt încântat să anunț că am implementat noi metode în eforturile noastre de identificare a victimelor de la World Trade Center. Am realizat o nouă identificare pentru prima dată în 25 de ani folosind aceste noi metode și anume, genealogie genetică aplicată investigațiilor criminalistice”, a adăugat Graham.

Genealogia genetică combină metodele tradiționale de cercetare genealogică cu analiza ADN-ului. Astfel, se urmăresc originile geografice și etnice ale unui individ și se stabilesc legături de rudenie.

Victima identificată este o femeie adultă. Familia sa a refuzat să comenteze public sau să-i dezvăluie numele. Ea este a 1.654-a persoană identificată oficial, conform sursei.

Abordarea este una promițătoare

„Observăm deja că această abordare este promițătoare”, a declarat pentru ABC News Jennifer Odien, antropolog criminalist la Biroul de Medicină Legală din New York.

„Nu fiecare caz va fi potrivit pentru genealogia genetică, dar avem profiluri ADN care nu corespund niciunei dintre mostrele noastre de referință. Așadar, acesta este grupul pe care ne concentrăm în prezent. Sperăm că va da rezultate mai pozitive”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, există 47 de profiluri care ar putea fi identificate prin genealogie genetică. Numărul reprezintă o mică parte din cele aproximativ 1.100 de victime ale atacurilor de la World Trade Center. Aceste victime rămân încă neidentificate, la aproape 25 de ani de la atac.

„Posibilitatea de a aplica noi inovații la această muncă de identificare este o modalitate remarcabilă de a ne îndeplini angajamentul față de familii”, a mai transmis Graham.