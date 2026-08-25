Un avion al Forțelor Aeriene ale SUA a aterizat marți dimineață la aeroportul Vnukovo din Moscova. Informația a fost lansată de ruși și a fost preluată de Nexta.

Aeronava militară provine de la baza Andrews, baza aviației prezidențiale și guvernamentale a SUA. De acolo decolează avioanele prezidențiale Air Force One și aeronavele care îi transportă pe miniștrii, generalii, emisarii speciali și alte delegații oficiale din SUA.

Avionul militar ar fi venit de la Riga

Informația neconfirmată de oficialii ruși sau americani mai spune că avionul Boeing C-17 al Forțelor Aeriene Americane a decolat de la Riga și a aterizat pe aeroportul Vnukovo. Sosirea a fost înregistrată în mod oficial.

Și FlightRadar arată că în dimineața zilei de 25 august, un Boeing C-17 Globemaster III militar cu numărul de zbor RCH4555 a decolat de la Riga și a aterizat la Vnukovo.

Un avion militar folosit de oficialii americani

Aeronavele C-17 sunt folosite pentru transport diplomatic și guvernamental. Se pare că este prima aeronavă de acest fel care ajunge la Moscova din 2017.

De asemenea, se pare că ultima aeronavă specială din SUA a ajuns în Rusia în urmă cu un an și jumătate, când a avut loc schimbul de prizonieri Vogel – Vinnik.

Avionul și teoria conspirației

Aterizarea de marți a stârnit o dezbatere. Unii spun că ar putea fi vorba despre sosirea la Moscova a unui oficial important, în timp ce alții cred că se pregătește un nou schimb de prizonieri.

De asemenea, se vorbește, fără dovezi, despre negocieri sau transporturi secrete pe relația SUA-Rusia.