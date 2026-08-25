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Merz, după a treia dronă găsită în apropierea aeroportului din Leipzig: Ne confruntăm cu amenințări

Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat, marți, la informațiile potrivit cărora o a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. „Atacul cu drone din Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale”, a spus Merz.
Merz, după a treia dronă găsită în apropierea aeroportului din Leipzig: Ne confruntăm cu amenințări
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 aug. 2026, 14:36, Știri externe
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Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat marți, după ce o nouă dronă a fost găsită în apropierea aeroportului din Leipzig, că toate aceste evenimente arată că Germania se află „sub amenințare”.

„Atacul cu drone din Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale. Germania se află sub o atenție sporită din partea atacatorilor hibrizi”, a spus Merz înaintea unei reuniuni a cabinetului la Neuhardenberg, notează POLITICO. 

Totodată, cancelarul german a mai afirmat că guvernul german va face public „în curând” numele celor pe care îi consideră responsabili de aceste incidente.

„Vor plăti pentru asta. Atacatorii sunt din ce în ce mai dispuși să accepte fără scrupule pagube materiale grave și chiar răniți și morți”, a adăugat Merz.

Drone cu explozibil

Autoritățile germane de combatere a terorismului au deschis o anchetă pe 5 august, după ce un angajat al aeroportului a găsit o dronă care transporta un dispozitiv exploziv. Potrivit anchetei, dispozitivul ar fi trebuit să lovească un avion cargo ucrainean Antonov folosit inclusiv pentru transportul de echipamente militare. Atacul nu s-ar fi produs deoarece sistemul de detonare ar fi fost defect.

O altă dronă a fost găsită pe 14 august pe un teren din Kabelsketal, în landul Saxonia-Anhalt, imediat lângă partea vestică a aeroportului. Criminaliștii Biroului Federal de Investigații Criminale (BKA) ar fi identificat ulterior în zonă aproximativ 50 de grame dintr-o substanță despre care primele evaluări indică faptul că ar putea fi hexogen, un explozibil puternic utilizat și în aplicații militare.

La începutul acestei luni, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a sugerat că în spatele amenințării s-ar afla un actor statal, fără a da detalii suplimentare.

„Multe indicii indică această direcție”, a declarat el pe 6 august, la scurt timp după descoperirea inițială.

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