Anchetă de securitate în Germania după un posibil atac cu drone asupra transporturilor militare pentru Ucraina

Potrivit informațiilor publicate de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, anchetatorii suspectează că în operațiune ar fi fost utilizate cel puțin trei drone, relatează postul de televiziune ARD.

Prima a fost găsită în noaptea de 4 august în perimetrul aeroportului, având asupra sa explozibil. Potrivit anchetei, dispozitivul ar fi trebuit să lovească un avion cargo ucrainean Antonov folosit inclusiv pentru transportul de echipamente militare. Atacul nu s-ar fi produs deoarece sistemul de detonare ar fi fost defect.

O altă dronă a fost găsită pe 14 august pe un teren din Kabelsketal, în landul Saxonia-Anhalt, imediat lângă partea vestică a aeroportului. Criminaliștii Biroului Federal de Investigații Criminale (BKA) ar fi identificat ulterior în zonă aproximativ 50 de grame dintr-o substanță despre care primele evaluări indică faptul că ar putea fi hexogen, un explozibil puternic utilizat și în aplicații militare.

Descoperirea îi face pe anchetatori să ia în calcul scenariul unei operațiuni mai ample decât se credea inițial.

Un avion DHL ar fi intrat în coliziune cu o dronă

O a doua dronă ar putea fi implicată într-un incident petrecut la scurt timp după găsirea primului dispozitiv.

În jurul orei 00:03, un avion cargo DHL, obligat să întrerupă aterizarea la Leipzig din cauza închiderii aeroportului, ar fi lovit în zbor un obiect cu diametrul de aproximativ 30 de centimetri. Piloții ar fi observat obiectul cu câteva secunde înaintea impactului, iar imaginile radar ar fi indicat ulterior prezența unui aparat de mici dimensiuni.

Avionul a fost redirecționat spre Hanovra. Inspecția tehnică a identificat avarii la coadă, iar verificările ar fi exclus ipoteza unei coliziuni cu o pasăre.

Antenă suspectă și urme ale unei explozii

În apropierea aeroportului, anchetatorii au mai descoperit o antenă și componente electronice fixate de un copac, despre care suspectează că ar fi putut fi folosite pentru controlul unei drone.

În aceeași zonă au fost găsite urme de sol ars și fragmente metalice, posibil rezultate în urma unei explozii. Martori au declarat că au auzit o detonare puternică în seara dinaintea descoperirii dronei cu explozibil.

Suspiciuni privind implicarea serviciilor ruse

Ancheta este coordonată de procurorul general federal, iar BKA încearcă să stabilească cine a organizat operațiunea și care era planul exact.

Surse din domeniul securității citate de presa germană suspectează o posibilă implicare a serviciilor secrete ruse. Moscova a respins însă public orice responsabilitate.

Anchetatorii analizează în prezent mai multe piste, inclusiv urme ADN descoperite în cursul investigației. Cazul readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii logistice europene utilizate pentru transporturile destinate Ucrainei, o problemă relevantă inclusiv pentru statele de pe flancul estic al NATO.