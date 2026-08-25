ANM anunță o schimbare bruscă a vremii. Zi de foc, urmată de ploi torențiale și vijelii

Marți, între ora 10:00 și ora 22:00, județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și municipiul București se află sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Începând de marți, ora 16:00, până miercuri, ora 08:00, este în vigoare un al doilea cod galben, de această dată pentru instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

Avertizarea vizează sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș și jumătatea de nord a Moldovei.

Vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, vor fi vijelii cu rafale de 50…70 km/h și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1…3 cm.

În intervale scurte de timp, de 1…3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 30…50 l/mp.

Miercuri, între ora 08:00 și ora 23:00, codul galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale se extinde asupra jumătății de nord a Moldovei și a celei mai mari părți a zonei montane.

Și aici sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, precum și, izolat, vijelii cu rafale de 50…70 km/h și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1…3 cm.

Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare și, pe arii restrânse, de peste 30…40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului.