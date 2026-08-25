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Mașină pe sens opus pe Autostrada Moldovei. La volan, un șofer în vârstă de 86 de ani

O mașină a circulat pe contrasens pe Autostrada Moldovei. Incidentul s-a produs marți dimineață. La volan se afla un șofer în vârstă de 86 de ani.
Mașină pe sens opus pe Autostrada Moldovei. La volan, un șofer în vârstă de 86 de ani
Petru Mazilu
25 aug. 2026, 10:15, Social
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O mașină a circulat pe contrasens pe Autostrada Moldovei în județul Vrancea. Potrivit IPJ Vrancea „la ora 08:30, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A7 Mizil – Săbăoani au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un autoturism circula pe sensul opus de deplasare pe Autostrada A7 Mizil – Săbăoani, în județul Vrancea”.

Polițiștii au mers imediat la fața locului și au oprit mașina. Ei au aflat că la volan se afla un bărbat, în vârstă de 86 de ani, din județul Galați.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu „amendă în valoare de 1.946,25 de lei, iar exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice i-a fost suspendată pentru o perioadă de 120 de zile, în conformitate cu prevederile legale”, a mai transmis IPJ Vrancea.

Incident asemănător, altă mașină, dar tot un șofer în vârstă din Galați

Un incident asemănător a fost provocat în luna iulie tot de un șofer în vârstă din Galați. Atunci, polițiștii au identificat după patru zile șoferul surprins circulând cu mașina pe contrasens pe Autostrada A7 Mizil – Săbăoani, după ce imaginile cu incidentul au devenit virale în mediul online.

Bărbatul în vârstă de 77 de ani, din județul Galați, a fost amendat și a rămas fără permis timp de 120 de zile.

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