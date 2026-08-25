Salvați Copiii vrea 9 centre Barnahus pentru copiii abuzați: peste 20.000 de cazuri în 2025

Proiectul „Barnahus-FRAME: Promovarea unor medii reziliente și multidisciplinare” este derulat împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București și Centrul de Politici „Hope For Children” CRC din Cipru și este finanțat prin programul Uniunii Europene „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori” (CERV).

Pe parcursul a doi ani, proiectul urmărește pregătirea înființării de către autoritățile locale a nouă centre Barnahus în nouă județe. De asemenea, peste 340 de profesioniști, printre care asistenți sociali, polițiști, procurori, judecători, medici și psihologi, vor participa la activități de formare și consolidare a capacității profesionale.

Peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare

Potrivit datelor prezentate de Salvați Copiii, în 2025 direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului au înregistrat 20.403 cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Dintre acestea, 16.939 s-au produs în familie, iar 970 în unități de învățământ.

În cazul abuzului sexual, datele aferente anului 2025 indică 1.712 cazuri, dintre care 1.536 au avut victime fete și 176 victime băieți.

Organizația atrage atenția și asupra dimensiunii fenomenului online. Linia de raportare Esc_ABUZ a primit în 2025 peste 50.000 de sesizări privind materiale de abuz sexual asupra copiilor, față de 19.369 în anul anterior. Potrivit Salvați Copiii, 84% dintre materialele raportate fuseseră produse chiar de copii, sub constrângere, amenințare sau manipulare emoțională.

Copiii victime ajung să repete de mai multe ori agresiunea

Salvați Copiii susține că actualul traseu instituțional poate contribui la retraumatizarea copiilor. În sistemul actual, copilul poate ajunge să interacționeze succesiv cu poliția, parchetul, psihologul, spitalul și instanța, fiecare instituție având propriile proceduri.

Potrivit unui raport realizat de organizație în baza a 50 de interviuri cu specialiști, copilul victimă a abuzului sexual este nevoit să repovestească agresiunea de cel puțin șase ori, iar în multe situații de peste zece ori, până la finalizarea procesului.

Modelul Barnahus propune un traseu diferit: serviciile de protecție a copilului, ancheta penală, evaluarea psihologică, examinarea medicală și sprijinul terapeutic sunt reunite într-un singur spațiu adaptat copiilor.

Audierea este realizată de un specialist format și poate fi înregistrată video, astfel încât copilul să nu fie nevoit să repete în mod repetat experiența traumatică.

Centru-pilot în România, deschis în Sectorul 6

În 2022, Salvați Copiii, în parteneriat cu DGASPC Sector 6, a deschis primul centru pilot de tip Barnahus din România.

De la deschidere și până în prezent, 165 de copii victime ale abuzului sexual și ale violenței fizice grave au beneficiat în cadrul centrului de servicii integrate, precum evaluare și consiliere psihologică, audiere în scop judiciar, servicii sociale și examinare medicală generală.

„Prin acest proiect, transformăm un model pilot de succes într-o realitate accesibilă copiilor din întreaga țară. În loc ca un copil victimă să fie purtat între secții de poliție, spitale și instanțe, Barnahus aduce toți specialiștii în jurul copilului, oferindu-i protecție și justiție fără a-i adânci trauma”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii.

Modelul Barnahus a fost creat în Islanda în 1998 și este destinat copiilor victime ale abuzului sexual și violenței domestice, precum și copiilor martori la acte grave de violență.

Proiectul prevede și modificări legislative

Pe lângă înființarea celor nouă centre, proiectul B-FRAME urmărește pregătirea unor propuneri legislative pentru integrarea modelului Barnahus în procedurile judiciare.

Una dintre modificările vizate privește recunoașterea interviului înregistrat video realizat în centrele Barnahus ca probă admisibilă în instanță, cu scopul de a limita numărul audierilor la care este supus copilul.

Proiectul urmărește, de asemenea, adaptarea procedurilor la formele noi de violență și exploatare sexuală online, inclusiv cazurile care implică probe digitale și situații de grooming.

Salvați Copiii estimează că peste 400 de copii victime ale abuzului și exploatării vor beneficia direct de serviciile oferite în noile centre care urmează să fie înființate.