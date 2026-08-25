Pentru pacienții care au pierdut majoritatea dinților de pe o arcadă, alternativa clasică a fost multă vreme proteza mobilă. Funcționează, dar cu un cost pe care puțini îl anticipează: instabilitate la masticație, modificarea gustului, disconfort la vorbire și, în timp, resorbția osului de dedesubt, care face proteza să se potrivească din ce în ce mai prost.

Protocoalele de tip All-on-4 și All-on-6 au apărut ca răspuns la exact această situație. Ele permit fixarea unei lucrări pe un număr redus de implanturi, poziționate strategic, în locul înlocuirii fiecărui dinte în parte. Rezultatul este o lucrare care nu se scoate și care transmite forțele de masticație direct în os.

Materialul de față explică ce înseamnă concret aceste protocoale, cum se stabilește care dintre ele este indicat și cum decurge tratamentul, etapă cu etapă.

Ce înseamnă, de fapt, cifra din denumire

All-on-4 și All-on-6 nu sunt mărci comerciale și nu descriu un produs. Sunt principii de reconstrucție, iar cifra reprezintă numărul de implanturi pe care se sprijină lucrarea fixă a întregii arcade: patru, respectiv șase.

Logica din spate pornește de la o realitate anatomică. Osul nu are aceeași calitate peste tot. În zona posterioară a maxilarului superior se află sinusurile, iar în mandibulă trece nervul alveolar inferior. Tot în aceste zone osul se resoarbe cel mai rapid după pierderea dinților, astfel încât un pacient care poartă proteză de mai mulți ani are, de regulă, mult mai puțin os în spate decât în față.

Soluția este să se folosească zonele în care osul s-a păstrat, adică segmentul anterior, iar implanturile posterioare să fie înclinate pentru a ocoli structurile anatomice și a se ancora în os dens. Se obține astfel un sprijin distribuit pe toată lungimea arcadei, cu mai puține implanturi decât ar sugera numărul dinților înlocuiți.

Cum se decide între patru și șase implanturi

Alegerea nu ține de preferința pacientului și nici, în primul rând, de buget. Ține de ce arată investigația imagistică.

Contează volumul și densitatea osului disponibil în zonele de ancoraj. Contează arcada: maxilarul superior are, în general, os mai spongios decât mandibula și cere adesea un suport suplimentar. Contează și ce se află pe arcada opusă, pentru că o lucrare fixă care mușcă împotriva altei lucrări fixe lucrează cu forțe mai mari decât una care mușcă împotriva unei proteze.

Bruxismul înclină balanța în aceeași direcție. Un pacient care scrâșnește dinții noaptea transmite lucrării forțe suplimentare, iar în astfel de cazuri distribuția pe șase implanturi devine preferabilă.

Evaluarea se face pe radiografie panoramică sau pe CBCT, o tomografie care măsoară exact înălțimea și grosimea osului în fiecare zonă și arată poziția structurilor pe care intervenția trebuie să le ocolească. Fără această imagine, discuția despre numărul de implanturi rămâne teoretică.

Sistemul de implant folosit contează pe termen lung

Un implant nu este un obiect generic. Sistemele diferă prin vechimea pe piață, prin volumul de documentație clinică acumulată, prin tratamentul aplicat suprafeței și, foarte important peste ani, prin disponibilitatea componentelor atunci când o lucrare trebuie refăcută.

Dental Chic lucrează cu mai multe sisteme de implant, între care sisteme de implant din grupul elvețian Straumann, iar protocoalele de arcadă completă sunt disponibile în mai multe dintre ele. Pacientul află de la început ce sistem i se propune, ceea ce înseamnă că poate verifica informația independent și că orice medic la care ar ajunge ulterior poate identifica exact componentele.

Detaliul pare tehnic, dar are o consecință practică: o lucrare al cărei sistem nu se cunoaște devine, într-un deceniu, o problemă dificil de rezolvat.

Cum decurge tratamentul, etapă cu etapă

Evaluarea. Examen clinic și investigație imagistică. Consultația durează, de regulă, sub o oră, iar la finalul ei pacientul ar trebui să știe câte implanturi presupune cazul lui, ce etape pregătitoare sunt necesare și care este intervalul estimat.

Pregătirea. Dinții fără prognostic se extrag, iar infecțiile existente se rezolvă. Când osul din zonele de ancoraj este insuficient, planul poate include o etapă de adiție osoasă, cu o perioadă de vindecare proprie.

Intervenția chirurgicală. Inserarea implanturilor se face sub anestezie locală. Poziția fiecărui implant se stabilește pornind de la imaginea radiologică, nu în timpul intervenției.

Lucrarea provizorie. În situațiile în care indicația permite, o lucrare protetică provizorie fixă se poate monta chiar în aceeași zi, astfel încât pacientul să nu rămână fără dinți. Nu este o opțiune universală: depinde de stabilitatea obținută la inserare și de calitatea osului.

Osteointegrarea. Implanturile se integrează în os într-un interval care durează, în mod obișnuit, între trei și șase luni. Este o etapă în care igiena riguroasă și respectarea controalelor influențează direct rezultatul.

Lucrarea definitivă. După confirmarea integrării se realizează lucrarea finală, cu probe succesive pentru reglarea ocluziei. Pe o arcadă completă, această ajustare se face treptat.

Perioada de recuperare după intervenție se întinde, în general, pe cel mult trei săptămâni, cu recomandări specifice de alimentație și igienă în primele zile.

Ce presupune mentenanța

O lucrare fixă pe implanturi nu este o soluție care se montează și se uită, iar acest lucru merită spus explicit.

Sub lucrare există un spațiu care trebuie curățat zilnic, cu dispozitive dedicate: periuțe interdentare, dușuri bucale, ață specială. Igienizarea profesională periodică face parte din tratament, nu este opțională. Țesuturile din jurul implanturilor pot dezvolta inflamație, iar peri-implantita rămâne principala cauză de pierdere tardivă a implanturilor.

Implanturile dentare au rate de supraviețuire ridicate în literatura de specialitate, dar acele rezultate se obțin la pacienți care respectă protocolul de mentenanță. Fumatul este un factor de risc documentat pentru integrarea implantară, iar afecțiunile sistemice necontrolate, în special diabetul, modifică prognosticul.

Trei confuzii frecvente

Că numărul de implanturi trebuie să egaleze numărul dinților. Nu doar că nu este necesar, dar în multe situații nici nu este posibil, din cauza limitărilor anatomice descrise mai sus. Ce contează este distribuția sprijinului pe lungimea arcadei, nu numărul de puncte de ancoraj.

Că lucrarea provizorie montată devreme înseamnă tratament încheiat. Este o etapă intermediară care restabilește funcția și aspectul, dar lucrarea definitivă se realizează abia după integrarea implanturilor în os.

Că un pacient refuzat anterior pentru implanturi rămâne refuzat definitiv. Multe astfel de refuzuri au vizat implantarea clasică în zona posterioară, unde osul lipsea. Protocoalele care folosesc implanturi înclinate schimbă premisa, iar o reevaluare imagistică poate ajunge la altă concluzie decât cea primită cu ani în urmă.

Candidatul ideal pentru o soluție de arcadă completă

Persoana care poartă proteză mobilă și nu s-a obișnuit niciodată cu ea, din cauza instabilității sau a disconfortului.

Persoana cu majoritatea dinților de pe o arcadă compromiși parodontal, la care tratamentele individuale nu mai au sens clinic.

Persoana cu edentații extinse, tratate provizoriu ani la rând, care caută în sfârșit o soluție fixă.

Persoana căreia i s-a spus că nu are suficient os în zona posterioară pentru implanturi clasice, situație în care înclinarea implanturilor poate schimba concluzia.

Persoana care are nevoie de reabilitare pe ambele arcade și are nevoie de un plan unic, nu de intervenții izolate.

Întrebări frecvente

Rămân fără dinți în perioada de vindecare? De regulă nu. Lucrarea provizorie fixă acoperă acest interval atunci când indicația permite montarea ei.

Cât durează tot procesul? Pentru un caz care nu necesită adiție osoasă, intervalul obișnuit este de câteva luni, determinat în principal de durata osteointegrării.

Se poate face pe o singură arcadă? Da. Multe cazuri încep cu arcada cea mai afectată.

Rezultatul este garantat? Nu. Rezultatele pot varia în funcție de starea osului, de igiena zilnică, de afecțiunile generale și de obiceiuri precum fumatul sau bruxismul.

Despre clinică și cum se face o programare

Dental Chic este o clinică stomatologică multidisciplinară din Cluj-Napoca, cu focus pe implantologie, care acoperă implantul dentar, reabilitările pe implanturi și protocoalele de arcadă completă All-on-4 și All-on-6. Tarifele pentru tratamente sunt publicate pe website.

Pacienții care iau în calcul o soluție fixă pot solicita o consultație de evaluare, cu investigație imagistică, la finalul căreia să primească etapele explicate în ordine. Programările se fac telefonic sau prin formularul disponibil pe Dental Chic, iar la prima vizită este util să fie aduse investigațiile imagistice recente și lista medicamentelor administrate, pentru că tratamentele anticoagulante și cele pentru osteoporoză influențează planificarea chirurgicală.