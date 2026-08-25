Poliția Capitalei, reacție la criticile privind vesta antiînjunghiere: Are un caracter preventiv

Poliția Capitalei precizează că portul vestei de protecție urmărește creșterea siguranței polițiștilor care intră direct în contact cu cetățenii și intervin în situații a căror evoluție nu poate fi anticipată în totalitate.

„Măsura portului vestei de protecție are, astfel, un caracter preventiv, nu reactiv”, transmite Poliția Capitalei.

Potrivit instituției, în cazul apelurilor la 112, informațiile primite de polițiști înainte de intervenție sunt adesea limitate și se bazează pe relatările persoanelor care solicită ajutorul. O sesizare privind un conflict sau o persoană agresivă poate să nu reflecte situația reală din momentul în care echipajul ajunge la fața locului.

Polițiștii pot descoperi că sunt implicate mai multe persoane, că acestea au un comportament agresiv sau necooperant ori că în zonă există obiecte care pot fi folosite pentru acte de violență.

„Dinamica unei intervenții se poate modifica în câteva secunde”

Poliția Capitalei subliniază că nivelul de risc poate deveni evident abia după ce polițistul intră în contact direct cu persoanele implicate.

În aceste condiții, echipamentul de protecție trebuie să fie disponibil și purtat înainte de apariția unui pericol concret, rolul acestuia fiind să prevină sau să limiteze consecințele unui eventual incident.

Instituția argumentează că polițiștii nu intervin doar la solicitările primite prin 112. Aceștia patrulează, verifică sesizări, interacționează cu cetățenii și pot constata direct infracțiuni sau contravenții.

„Polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pot, în orice moment, să constate o faptă în flagrant, spre exemplu un conflict aflat în derulare, să întâlnească o persoană agresivă sau să fie nevoiți să intervină într-o situație care, cu câteva momente înainte, nu prezenta aparent niciun indiciu privind existența unui pericol”, explică Poliția Capitalei.

De ce nu este lăsată vesta în autospecială

Poliția Capitalei susține că lăsarea vestei în autospecială și echiparea doar după identificarea unui risc ar crește timpul de reacție.

În timpul unei intervenții, polițiștii nu pot întrerupe contactul cu persoanele implicate pentru a se întoarce la autospecială și a recupera echipamentul.

„Timpul necesar pentru deplasarea la autospecială și echiparea ulterioară poate însemna timp în care polițiștii ar rămâne expuși unui risc direct, fără protecția necesară”, transmite instituția.

Poliția Capitalei dă exemplul unui conflict verbal care se poate transforma în câteva secunde într-o agresiune fizică sau al unei persoane aparent cooperante care devine violentă în timpul intervenției.

Polițiștii rutieri nu sunt vizați de măsură

Instituția precizează că polițiștii rutieri nu fac obiectul acestei măsuri, având în vedere specificul activității lor, care presupune în principal dirijarea și fluidizarea traficului.

Poliția Capitalei afirmă că acordă o importanță deosebită siguranței polițiștilor aflați în serviciu, iar echipamentele de protecție reprezintă una dintre măsurile menite să reducă riscurile la care aceștia sunt expuși.

„În activitatea de poliție, prevenirea unui risc este întotdeauna preferabilă reacției după producerea acestuia. Iar în cazul polițiștilor care își desfășoară activitatea în stradă, riscul nu vine întotdeauna cu un avertisment și nu poate fi întotdeauna anticipat”, concluzionează Poliția Capitalei.

Criticile Sindicatului Europol

Sindicatul Europol a publicat, luni, pe Facebook, imagini cu pielea unui polițist din cadrul Poliției Capitalei, după ce, timp de 8 ore, conform dispozițiilor șefilor săi ierarhici, a purtat vesta antiînjunghiere peste cămașa de intervenție.

„Din birouri, uniforma arată impecabil. În prezentări, este „modernă”. În realitate, însă, o zi de muncă pentru un polițist înseamnă intervenții, deplasări, urcat și coborât din autospecială, stat ore întregi în picioare, căldură, transpirație și situații în care echipamentul trebuie să fie, înainte de toate, practic, funcțional și adaptat misiunii. Ne întrebăm, retoric: de ce ar trebui ca un șef din Poliția Capitalei să nu facă diferența între momentul în care un polițist are nevoie de vesta antiînjunghiere și momentul în care aceasta trebuie depozitată în mașina de poliție? Oare nu este firesc ca polițistul să se echipeze cu vesta atunci când primește o sesizare și trebuie să se deplaseze la un eveniment unde există un risc concret? În schimb, după „mintea” unora dintre șefi, polițistul ar trebui să poarte vesta non-stop, indiferent dacă desfășoară activități la sediul unității, completează documente, așteaptă repartizarea unei lucrări sau pur și simplu conduce autospeciala”, arată Europol pe Facebook.