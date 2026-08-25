Ponta, atac dur la Miruță: „Omul e foarte prost. Pe vremuri, te împușcau pentru asta”

Ponta l-a numit, în emisiunea de la Gândul, pe ministru „foarte prost” și a afirmat că, „pe vremuri”, pentru cumpărarea unei nave la un preț pe care el îl consideră dublu „te împușcau”. Disputa dintre cei doi a escaladat după ce Miruță l-a acuzat pe Ponta de posibile „interese de lobby din care se fac comisionale”.

Victor Ponta a reacționat violent verbal la declarațiile făcute de Radu Miruță în disputa privind programul de înzestrare a Forțelor Navale.

„Omul e prost. Omul e foarte prost”, a spus Victor Ponta despre ministrul Apărării.

Fostul premier a făcut apoi referire la Direcția Generală de Informații a Apărării (DGIA), structura de informații militare a Ministerului Apărării.

„El, cu fața asta a lui, e șef peste cel mai mare serviciu de informații al României. Al Armatei. Dacă i-a dat serviciul de informații al Armatei vreodată ceva în legătură cu mine, cred că e obligat să o dea (…). Dar el vorbește prostii, el nu înțelege”, a declarat Ponta.

Ponta: „Pe vremuri, te împușcau pentru asta”

Atacul fostului premier a pornit de la costurile programelor navale ale României.

Ponta a susținut că România ar fi cumpărat din Turcia o corvetă pentru 223 de milioane de euro, iar ulterior ar fi acceptat să cumpere o navă similară prin Rheinmetall la aproximativ dublul prețului.

„Eu am spus însă un lucru care este oficial, este publicat. Și anume că România a cumpărat de la turci o corvetă cu 223 de milioane de euro și aceeași corvetă o cumpără de la Rheinmetall cu 450 de milioane de euro”, a afirmat Victor Ponta.

„Dacă n-ar fi prost, n-ar vorbi despre chestia asta. Pentru că în orice altă țară, chiar și în România, pe vremuri, te împușcau pentru asta. Cum adică să iei aceeași corvetă la preț dublu?”, a continuat fostul premier.

Ponta a insistat că diferența de preț ar fi suficientă, în opinia sa, pentru a ridica suspiciuni asupra achiziției.

„Uite telefonul ăsta cu 220 și tu te duci și cumperi de la Rheinmetall cu 440, ești un hoț. Că dai din banii mei, dublu. Ești un hoț. Și hoțul care și vorbește despre asta e și prost”, a spus Ponta.

Afirmația privind existența unei fapte de corupție îi aparține lui Victor Ponta. Fostul premier nu a prezentat în cadrul declarațiilor citate dovezi privind săvârșirea unei infracțiuni.

Miruță l-a acuzat pe Ponta de „interese de lobby”

Declarațiile lui Victor Ponta vin după ce ministrul Apărării a sugerat că atacurile fostului premier pe tema achizițiilor militare ar putea avea alte explicații.

„Domnul Ponta, orice plutește este egal, cam asta este priceperea dumnealui în zona asta. Și nu-l bănuiesc neapărat de nepricepere prea mult, cât mai degrabă de interese de lobby din care se fac comisionale”, a declarat Radu Miruță.

Nici Miruță nu a prezentat public, odată cu această acuzație, dovezi privind existența unor asemenea interese ale fostului premier.

Ponta i-a cerut ministrului să facă publice eventualele informații pe care le deține.

„El e ministru în funcție și are un serviciu. Dovedește. Arată, du-te, denunță. Trebuie să faci ceva”, a spus Ponta, după ce moderatorul Ionuț Cristache a amintit acuzațiile privind un posibil lobby în favoarea Turciei.