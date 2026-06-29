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Ponta despre Miruță: A plătit dublu pe o navă militară nemțească, avea o opțiune mai bună la turci

Fostul premier ⁠⁠Victor Ponta îl acuză pe ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, că plătește dublu pe o navă militară nemțească, când avea o opțiune mai bună și mai ieftină de la turci: „Oare trebuie să fii opimpic la matematică să înțelegi?”.
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Laura Buciu
29 iun. 2026, 22:30, Politic
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Fostul premier Victor Ponta a spus, luni seara, la emisiunea „Marius Tucă Show” de la Gândul, că Rheinmetall nu a mai făcut până acum nave militare, iar navele pentru care a semnat Miruță sunt duble la preț față de ce a văzut Nicușor Dan la Istanbul.

„A fost domnul președinte Nicușor Dan la Istanbul să asiste că au luat românii o corvetă de la turci identică cu alea pe care le face Rheinmetall. Cică o să le facă, le-a semnat Miruță. Problema e următoarea: aia de la turci, care e identică, NATO, tot… echipament, făcută de o firmă care cu asta se ocupă, face corvete, a mai făcut o mulțime, a costat 220 de milioane de euro. Alea două pe care cică o să le facă Rheinmetall și Miruță, costă 850 de milioane. Băi, oare trebuie să fii olimpic la matematică, ca să înțelegi că iei două cu 850, după ce tu ai fost prezent la una cu 220?”, acuză Ponta.

Ponta spune că a relatat în scris pe Facebook despre acest subiect, dar „nu interesează pe nimeni. Nu interesează. Focile-s fericite”.

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