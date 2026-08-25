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Rabla bate un nou record: banii pentru motociclete s-au terminat în patru minute. Ce pregătește Guvernul pentru 2027

Bugetul de trei milioane de lei alocat motocicletelor prin programul Rabla s-a epuizat în numai patru minute de la deschiderea sesiunii, a anunțat marți ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Pentru cele trei categorii ale programului au fost depuse peste 1.000 de cereri în câteva minute.
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Oana Antipa
25 aug. 2026, 13:53, Social
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Diana Buzoianu a confirmat, într-o intervenție telefonică la Digi24, interesul foarte ridicat manifestat pentru componenta destinată motocicletelor, aceasta fiind prima categorie pentru care fondurile disponibile au fost consumate.

„Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei, au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse în aproximativ 5 minute, pentru toate cele 3 categorii de la momentul în care s-a lansat din nou apelul public pentru mașini cu motor termic, electrice și motociclete”, a declarat Diana Buzoianu.

În ceea ce privește celelalte componente ale programului, ministrul a precizat că mai existau fonduri disponibile pentru autoturismele cu propulsie convențională.

„Pentru mașinile cu motoare termice încă mai avem o mică parte din buget”, a spus Buzoianu.

Schimbare pregătită pentru Rabla 2027

Întrebată dacă interesul pentru motociclete ar putea determina o redistribuire a banilor în ediția de anul viitor, ministra Mediului nu a avansat deocamdată o formulă pentru împărțirea bugetului. A anunțat însă o modificare importantă pe care intenționează să o introducă din 2027: favorizarea vehiculelor fabricate sau asamblate în Europa.

„Ce pot să spun sigur este că anul viitor voi vrea să avem deja discuții de anul acesta și deja să implementăm de anul viitor măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene”, a declarat Buzoianu.

Ministra susține că introducerea criteriului nu ar reduce drastic oferta de vehicule eligibile pentru românii care apelează la program.

„O să fie practic zeci de modele care vor putea să fie disponibile. Franța, de exemplu, are un sistem atât de restrictiv încât are mai puțin de zece modele care s-ar putea încadra”, a afirmat aceasta.

„Noi vom avea în continuare zeci de modele care ar putea fi foarte ușor obiectul acestui program. Chiar și cu această restricție de fabricat sau asamblat în Europa”, a adăugat ministrul Mediului.

Buzoianu: Interesul pentru motociclete a fost ridicat și anul trecut

Diana Buzoianu a arătat că cererea foarte mare pentru această categorie nu reprezintă o premieră, interesul fiind vizibil și la ediția precedentă.

„A fost și anul trecut un interes crescut. Ne bucurăm să vedem că oamenii vor să achiziționeze și motociclete”, a declarat ministra Mediului.

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