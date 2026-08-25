USR depune o nouă Lege a Integrității, fără amendamentul care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandat: Este o cursă contracronometru

USR a depus marți un nou proiect de Lege a Integrității, care nu mai conține prevederile de integritate care l-ar lăsa pe Dominic Fritz, dar și pe alți primari din țară fără mandat.

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a declarat că legea, votată deja de Parlament, ridică probleme legate de statul de drept și de respectarea normelor europene.

„În forma adoptată de Camera Deputaților, Legea ANI nu trece de exigențele Comisiei Europene și riscăm nu numai să pierdem banii din neatingerea jaloanelor ce au fost asumate prin PNRR, dar și alte sancțiuni mai grave”, a avertizat Sorin Șipoș.

Potrivit liderului grupului USR din Senat, noua inițiativă a fost depusă pentru a oferi o alternativă și a cerut celorlalte partide că voteze „o lege curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde nu numai fondurile din PNRR”.

„Facem apel la celelalte partide să voteze o lege curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde nu numai fondurile din PNRR, dar și alte fonduri europene, așa cum s-a întâmplat în cazul Ungariei lui Orban. Am depus acest nou proiect legislativ ca o plasă de siguranță. Este o cursă contracronometru, dar avem timp, până luni, 31 august, să trecem o lege care să îndeplinească normele europene. Îngrijorarea noastră este că acest abuz, o încălcare a statului de drept, va fi sancționat. Speranța noastră este ca, în acest ultim ceas, responsabilitatea parlamentarilor să se materializeze într-un vot pe o lege curată”, a declarat Sorin Șipoș.

Conform comunicatului, proiectul USR susține „modernizarea mecanismelor de prevenire a conflictelor de interese, digitalizarea procedurilor și întărirea rolului Agenției Naționale de Integritate”. Formațiunea spune că noile prevederi trebuie să fie în acord cu deciziile Curții Constituționale și cu angajamentele asumate prin PNRR.

USR mai declară că legea urmărește să crească „transparența și eficiența administrației” și să consolideze unele „principii esențiale pentru statul de drept: regulile de integritate trebuie să fie uniforme, predictibile și nediscriminatorii și nu pot produce efecte retroactive”.

În acest moment, proiectul inițial privind modificarea regulilor de integritate a revenit în Parlament după decizia CCR. Camera Deputaților a adoptat legea cu modificări privind declarațiile de avere, iar proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Senat.

Deputații USR au votat împotriva formei adoptate de Camera Deputaților, care păstrează amendamentul ce ar putea duce la pierderea mandatului lui Dominic Fritz, dar și al altor primari aflați în astfel de situații.