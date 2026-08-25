AUR, reacție dură după ce Năsui a fost propus ministru la Chișinău: Maia Sandu confundă România cu USR

Tipar politic înter USR și PAS

Deputatul AUR a transmis că numirea lui Năsui în guvernul Republicii Moldova face parte dintr-un tipar care indică o apropiere între USR și PAS din Republica Moldova.

Munteanu a amintit de desemnarea Ancăi Dragu, fost senator USR, la conducerea Băncii Naționale a Moldovei și a Ramonei Strugariu, fost europarlamentar USR-PLUS, la Institutul Național al Justiției.

Mesajul acestuia a venit după ce premierul moldovean Vasile Tofan l-a propus pe deputatul USR, Claudiu Năsui, la conducerea Ministerului Economiei de la Chișinău.

„Nu contest dreptul Republicii Moldova de a atrage profesioniști din România și nici competențele individuale ale celor nominalizați. Însă eu pun o întrebare firească: de ce, dintre toate familiile politice și dintre miile de specialiști români, selecția politică a puterii de la Chișinău ajunge, din nou și din nou, în aceeași zonă politică?” se arată în mesajul publicat de Munteanu.

Avertisment pentru guvernul de la Chișinău

Deputatul susține că USR nu poate fi confundat cu România, subliniind că este „un partid cu o doctrină sexo-marxistă, cu 8% în sondaje”.

Munteanu susține că prin astfel de numiri, autoritățile de la Chișinău ar putea irosi capital de imagine în relația cu România.

„Îmi doresc o relație strategică sinceră, solidă și predictibilă între cele două state românești. Tocmai de aceea spun răspicat: Maia Sandu și PAS riscă să consume capitalul uriaș de încredere de care Republica Moldova are nevoie la București, transformând o relație națională într-una de partid”, mai spune deputatul AUR.

Reacția lui Claudiu Năsui

„Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă”, a declarat Năsui marți, după ce a fost propus de Tofan.