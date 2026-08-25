Igor Dodon, critici dure după ce Năsui a fost propus ministru Economiei la Chișinău: Un demnitar sorosist. Se pregătește anexarea țării noastre

Liderul socialist susține că decizia de a aduce demnitari din România în structurile guvernamentale moldovenești reprezintă o sfidare la adresa cetățenilor și o subminare directă a suveranității statului.

„De Ziua Independenței, guvernarea PAS sfidează poporul moldovenesc și promovează un demnitar sorosist din România în funcția de ministru al Republicii Moldova”, transmite pe Facebook Dodon.

Pregătirea Unirii

Igor Dodon afirmă că societatea și instituțiile sunt pregătite pas cu pas pentru scenariul integrării în România și de pierderea statalității Republicii Moldova.

„Acesta e un mod de a pregăti treptat societatea moldovenească și instituțiile statului pentru scenariul anexării țării noastre la România. Se face Unirea pas cu pas, la „foc încet”. Sub PAS, devenim mai puțin suverani, mai puțin independenți și cu riscul de a pierde statalitatea”, a notat fostul președinte.

Influența rețelei Soros

Acesta a lansat critici dure la „rețeaua lui Soros”, acuzând că este implicată în numirea mai multor demnitari români la vârful instituțiilor de la Chișinău.

„Deja pierdem numărul persoanelor din România angajate în funcții înalte la noi. Inclusiv cu implicarea oamenilor din rețeaua Soros”, mai spune acesta, acuzând că partidul aflat la guvernare este „simbolul trădării naționale”.

Claudiu Năsui, ministru la Chișinău

Reacția acestuia vine după ce premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a propus pe deputatul USR Claudiu Năsui, ca ministru al Economiei. „Are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa”, nota Tofan.

„Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă”, a declarat Năsui marți.