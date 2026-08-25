Prima pagină » Știrile zilei » Igor Dodon, critici dure după ce Năsui a fost propus ministru Economiei la Chișinău: Un demnitar sorosist. Se pregătește anexarea țării noastre

Igor Dodon, critici dure după ce Năsui a fost propus ministru Economiei la Chișinău: Un demnitar sorosist. Se pregătește anexarea țării noastre

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a lansat un atac vehement la adresa premierului Tofan și a Guvernului condus de PAS, după ce deputatul USR, Claudiu Năsui a fost propus ministru Economiei la Chișinău. Fostul șef de stat acuză PAS de pregătirea „anexării” de către România și de periclitarea independenței Republicii Moldova.
Igor Dodon, critici dure după ce Năsui a fost propus ministru Economiei la Chișinău: Un demnitar sorosist. Se pregătește anexarea țării noastre
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 aug. 2026, 15:34, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul socialist susține că decizia de a aduce demnitari din România în structurile guvernamentale moldovenești reprezintă o sfidare la adresa cetățenilor și o subminare directă a suveranității statului. 

„De Ziua Independenței, guvernarea PAS sfidează poporul moldovenesc și promovează un demnitar sorosist din România în funcția de ministru al Republicii Moldova”, transmite pe Facebook Dodon.

Pregătirea Unirii

Igor Dodon afirmă că societatea și instituțiile sunt pregătite pas cu pas pentru scenariul integrării în România și de pierderea statalității Republicii Moldova. 

„Acesta e un mod de a pregăti treptat societatea moldovenească și instituțiile statului pentru scenariul anexării țării noastre la România. Se face Unirea pas cu pas, la „foc încet”. Sub PAS, devenim mai puțin suverani, mai puțin independenți și cu riscul de a pierde statalitatea”, a notat fostul președinte. 

Influența rețelei Soros

Acesta a lansat critici dure la „rețeaua lui Soros”, acuzând că este implicată în numirea mai multor demnitari români la vârful instituțiilor de la Chișinău. 

„Deja pierdem numărul persoanelor din România angajate în funcții înalte la noi. Inclusiv cu implicarea oamenilor din rețeaua Soros”, mai spune acesta, acuzând că partidul aflat la guvernare este „simbolul trădării naționale”. 

Claudiu Năsui, ministru la Chișinău

Reacția acestuia vine după ce premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a propus pe deputatul USR Claudiu Năsui, ca ministru al Economiei. „Are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa”, nota Tofan. 

Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă”, a declarat Năsui marți. 

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia