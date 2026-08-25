Bolojan, mesaj pentru bolnavii de cancer care nu își găsesc medicamentele: „Mai durează câteva zile”

Întrebat, la Digi24, ce mesaj are pentru bolnavii de cancer care ajung să fie trimiși acasă din spitale pentru că medicamentele necesare tratamentului nu sunt disponibile, Ilie Bolojan a spus că sistemul public de sănătate trebuie să asigure pacienților condițiile necesare pentru tratament.

„Mesajul meu pentru toți oamenii care au probleme de sănătate este că sistemul nostru public trebuie să facă tot ceea ce este posibil pentru oamenii ăștia, să le asigure condițiile de tratament în spitale sau medicamentele de care au nevoie, pentru că e un lucru de civilizație și de normalitate”, a declarat premierul, în direct la Digi24.

„Peste 90% au medicamente”

Bolojan a afirmat că, potrivit informațiilor pe care le-a primit de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), că pentru cea mai mare parte a pacienților oncologici nu există probleme de disponibilitate a medicamentelor aflate pe listele de tratament.

„Înțeleg de la Casă, pentru că am căutat să mă interesez, să văd în permanență care sunt problemele, că cea mai mare parte, peste 90%-100%, din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri și nu sunt în întârzieri și nu sunt probleme pe tema asta”, a spus premierul.

„Există însă sincope pentru tratamentele speciale”

Premierul a recunoscut însă că există pacienți pentru care aprovizionarea cu anumite medicamente poate întâmpina probleme.

Este vorba, potrivit lui Bolojan, despre tratamente speciale pentru care sunt necesare importuri în cantități mici, destinate unor categorii restrânse de pacienți.

„Există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare”, a explicat premierul.

El a subliniat că aceste situații trebuie prevenite, chiar dacă numărul pacienților afectați este redus.

„Chiar dacă există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special, mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că a cerut Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să verifice situația și să identifice soluții pentru ca tratamentele să fie disponibile la timp.

Cât ar putea dura rezolvarea problemelor

Întrebat dacă are un termen concret pentru rezolvarea situației, Bolojan a spus că, din informațiile pe care le are, este vorba despre sincope care pot dura câteva zile.

„Eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații, pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe”, a declarat premierul.

Întrebat dacă se așteaptă ca problema să fie rezolvată imediat, Bolojan a răspuns că așteptarea sa este ca autoritățile să acționeze cât mai repede.

„Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile”.

Sursa video: Digi 24