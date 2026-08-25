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Ilie Bolojan, prima reacție după punerea sub acuzare a Cristinei Trăilă: Vom lua o decizie după ce vom discuta mâine. În orice dosar de genul acesta, poți fi invitat să dai o declarație

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că va avea miercuri o discuție cu secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după ce aceasta a fost pusă sub urmărire penală de procurorii DNA. Bolojan spune că nu cunoaște detalii din dosar, însă nu a exclus că ar putea să fie și el audiat.
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Radu Mocanu
25 aug. 2026, 21:25, Politic
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„Am rugat-o ca mâine dimineața să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care i se aduc și vom lua mâine o decizie după discuția pe care o să o am cu dânsa”, a declarat Ilie Bolojan, marți, la Digi24. 

„Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou, fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu CV-ul”, a mai spus liderul de la Palatul Victoria. 

Întrebat dacă Cristina Trăilă ar trebui să demisioneze din funcție, Bolojan a făcut apel la răbdare: „Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba. Știți că se fac foarte multe speculații”. 

Întrebat despre o eventuală implicare sau chemare la audieri, șeful Executivului a spus: „ în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație. Nu văd o formulă de implicație”. 

Declarațiile sale vin după ce procurorii DNA au dispus urmărirea penală a Cristinei Trailă pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul Bogos. 

În urma acestui demers, Partidul Social Democrat a solicitat demisia Cristinei Trăilă din funcția de la Palatul Victoria. 

Sursa video: Digi 24

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