Bolojan, despre creșterea salariilor bugetarilor prin suprataxarea privaților: „O propunere iresponsabilă”

Șeful Guvernului a fost întrebat marți seara la Digi24 ce părere are despre propunerea sindicatelor ca salariile bugetarilor să fie majorate pe seama suprataxării mediului privat.
„Din nou, este o propunere iresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut, acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția”, a declarat Ilie Bolojan.
El a spus că reducerea cheltuielilor în sistemul public presupune reducerea cu 10% a personalului din administrație, despre care spune că se aplică doar parțial în administrația locală: „Lucrurile sunt prelungite, ca efect al proceselor care sunt pe rol”.
Bolojan spune că o altă măsură pentru reducerea chelutielilor este creșterea vârstei de pensionare în sectoarele unde „astăzi se pensionează oamenii la 48-50 de ani”. Premierul susține că nu sunt oameni care să îi înlocuiască pe cei care ies atât de repede la pensie.
El a explicat de ce nu mai pot fi aplicate taxe suplimentare mediului privat.
„A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate pentru că prețurile la energia electrică au crescut într-o pondere mai mare decât în alte areale geografice cu care suntem într-o competiție, nivelul salariului minim l-am crescut cu o viteză mai mare decât salariile unor companii din alte țări”, a spus Bolojan.
El a precizat că toate aceste aspecte legate de costul forței de muncă de costul energiei electrice riscă să afecteze și mai mult competitivitatea: „Nu poți discuta de dezvoltare fără o economie robustă”.
Sursa video: Digi 24