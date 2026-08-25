Bolojan, despre creșterea salariilor bugetarilor prin suprataxarea privaților: „O propunere iresponsabilă”

Șeful Guvernului a fost întrebat marți seara la Digi24 ce părere are despre propunerea sindicatelor ca salariile bugetarilor să fie majorate pe seama suprataxării mediului privat.

„Din nou, este o propunere iresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut, acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția”, a declarat Ilie Bolojan.

Soluția? Reducerea cheltuielilor

El a spus că reducerea cheltuielilor în sistemul public presupune reducerea cu 10% a personalului din administrație, despre care spune că se aplică doar parțial în administrația locală: „Lucrurile sunt prelungite, ca efect al proceselor care sunt pe rol”.

Bolojan spune că o altă măsură pentru reducerea chelutielilor este creșterea vârstei de pensionare în sectoarele unde „astăzi se pensionează oamenii la 48-50 de ani”. Premierul susține că nu sunt oameni care să îi înlocuiască pe cei care ies atât de repede la pensie.

El a explicat de ce nu mai pot fi aplicate taxe suplimentare mediului privat.

Bolojan: „A împovăra mediul privat nu mai e suportabil”

„A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate pentru că prețurile la energia electrică au crescut într-o pondere mai mare decât în alte areale geografice cu care suntem într-o competiție, nivelul salariului minim l-am crescut cu o viteză mai mare decât salariile unor companii din alte țări”, a spus Bolojan.

El a precizat că toate aceste aspecte legate de costul forței de muncă de costul energiei electrice riscă să afecteze și mai mult competitivitatea: „Nu poți discuta de dezvoltare fără o economie robustă”.

Sursa video: Digi 24