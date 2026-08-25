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Ilie Bolojan, clarificări despre bursele sociale: Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem

Ilie Bolojan a venit marți cu clarificări asupra proiectului de lege propus de Ministerul Educației care urmărește eliminarea burselor sociale acordate pe timpul vacanței. Liderul de la Palatul Victoria a declarat că, cel mai probabil, sistemul actual de acordare a burselor sociale în timpul vacanțelor școlare va fi menținut.
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Radu Mocanu
25 aug. 2026, 21:52, Politic
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Ilie Bolojan a explicat că, în urma discuțiilor cu ministrul Educației, propunerea privind acordarea burselor sociale doar în timpul cursurilor are la bază o diferențiere între tipurile de sprijin financiar acordate elevilor. 

„Discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială”, a spus Bolojan, marți la Digi24. 

Premierul a precizat însă că propunerea Ministerului Educației se află într-o etapă de transparență și consultare și că forma finală a actului normativ poate fi modificată.  

„În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem. Pe actualul sistem”, a conchis Bolojan.

Clarificările prim-ministrului vin după ce Ministerul Educației a propus eliminarea burselor sociale acordate în timpul vacanței. 

„Este o propunere, sigur că venită din zona de preuniversitar. Definiția dată în legea din 2023, dar și înainte pentru bursa socială, spune că reprezintă o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței. Fiind un mod de a-l stimula să participe”, declarase Dimian săptămâna trecută. 

Sursa video: Digi 24

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