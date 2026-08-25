Ilie Bolojan, după ce i-a numit pe Pîslaru și Gheorghiu la conducerea unor filiale din București: E o direcție de a recredibiliza partidul

Ilie Bolojan a declarat că încrederea românilor în clasa politică și în partidele politice se află la un nivel redus, situație pe care o consideră o consecință a evoluției scenei politice românești.

Acesta a mai subliniat și că partidele trebuie să se reformeze din interior și să promoveze oamenii valoroși pe care îi au, dar și să se deschidă către profesioniști din afara politicii.

„Am făcut asta promovându-l și susținându-l candidat la Primăria Generală a Capitalei pe domnul Ciprian Ciucu, care era un membru mai vechi al PNL, primar și așa mai departe. Asta e o direcție. Dar a doua direcție este ca un partid să se deschidă către societate”, a declarat Bolojan la Digi24.

Atragerea profesioniștilor din afara politicii

Liderul liberal a subliniat că recrutarea de profesioniști din societatea civilă poate aduce un capital de credibilitate Partidului Național Liberal.

„Decizia de a deschide partidul către oameni noi este o direcție foarte importantă, pentru că resursele importante sunt în afara partidelor politice și e o direcție de a le recredibiliza cu profesioniști, cu oameni care în profesia lor, în activitatea lor, în diferite sectoare de activitate, au confirmat, care au o bază de încredere și care o pot aduce în partide”, a spus liderul din Modrogan.

Acesta a avertizat și împotriva acestei deschideri pe care a propus-o: „Dacă nu facem acest lucru și stăm închiși doar în carapacea noastră, dacă nu ne deschidem către oamenii valoroși, dacă nu susținem o componentă meritocratică, atât din interior cât și din afară, n-am făcut nimic”.

Noua echipă pentru filialele din Capitală

Declarațiile președintelui PNL vin în contextul reorganizării structurilor partidului din București. Pentru conducerile organizațiilor PNL din sectoarele Capitalei au fost propuși Sanda Nicola la Sectorul 2, Dragoș Pîslaru la Sectorul 3, Oana Gheorghiu la Sectorul 4 și Andrei Badiu la Sectorul 5.

Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu au fost membrii ai Cabinetului condus de Ilie Bolojan, ca ministrul al Investiții și Proiectelor Europene și ca vicepremier pentru reforma companiilor de stat. Cei doi au intrat în Partidul Național Liberal cu o zi înainte de Congresul extraordinar din 21 iunie.

Sanda Nicola a fost purtătoarea de cuvânt a fostului candidat la prezidențiale, Mircea Geoană.

Conducerea celorlalte filiale este ocupată de membrii cu vechime în PNL: George Cristian Tuță la Sectorul 1, Andrei Badiu la Sectorul 5 și Paul Moldovan la Sectorul 6.

Sursa video: Digi 24