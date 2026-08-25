Cele mai ieftine destinații de city-break în Europa. Pe ce loc este Bucureștiul

Euronews prezintă un clasament al orașelor europene cu cel mai bun raport calitate-preț pentru city-break, realizat pe baza datelor Thomas Cook. Topul ia în calcul costurile pentru cazare, masă, transport și atracții turistice.

Cu un cost zilnic estimat la 59 de euro de persoană, Tirana ocupă primul loc. Aici, prețul

mediu de cazare la un hotel de trei stele este de 32 de euro pe persoană, iar berea locală ajunge la 1,50 euro.

Bucureștiul se află pe locul al doilea, cu 66 de euro pe zi. O cină în oraș costă, în medie, puțin peste 12 euro, în timp ce transportul public pentru o zi ajunge la aproximativ 1,50 euro.

Două destinații din Turcia s-au clasat în top cinci: Antalya, pe locul al treilea împreună cu Varșovia din Polonia, și Istanbul, pe locul al cincilea.

Hotelurile din Istanbul s-au numărat printre cele mai accesibile, cu un preț mediu de 28 de euro pe persoană, în timp ce o masă ieftină costa între 8 și 9 euro.

Topul orașelor accesibile pentru city-break

„Destinațiile urbane din Europa de Est și Turcia oferă în mod constant prețuri accesibile și, odată cu creșterea numărului de turiști, nu vor rămâne un secret pentru mult timp”, a declarat Nicholas Smith, directorul departamentului de pachete dinamice la Thomas Cook.

Orașele europene cu cel mai bun raport calitate-preț și costul zilnic aproximativ pe persoană:

1. Tirana, Albania – 59 €

2. București, România – 66 €

3= Antalya, Turcia – 78 €

3= Varșovia, Polonia – 78 €

5. Istanbul, Turcia – 82 €

6= Muğla, Turcia – 87 €

6= Cracovia, Polonia – 87 €

8= Vilnius, Lituania – 90 €

8= Frankfurt, Germania – 90 €

10. Lyon, Franța – 91 €

11. Tallinn, Estonia – 93 €

12. Heraklion, Grecia – 99 €

13. Porto, Portugalia – 100 €.