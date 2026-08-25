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Unui bărbat i s-a făcut rău la bordul unei nave. A fost adus cu elicopterul pe uscat

Un bărbat de 60 de ani a fost dus la spital de urgență, după ce i s-a făcut rău la bordul unei nave aflate în apropierea Neptun Alpha. Salvatorii l-au adus cu elicopterul pe uscat.
Unui bărbat i s-a făcut rău la bordul unei nave. A fost adus cu elicopterul pe uscat
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Sursă foto: Facebook / DSU
Daiana Rob
25 aug. 2026, 19:51, Social
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Intervenția salvatorilor de la ISU Dobrogea a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța al Agenției de Salvare a Vieților Omenești pe Mare. 

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Bărbatul, care se afla pe nava NOMAD, ancorată aproape de platforma Neptun Alpha din Marea Neagră, a avut nevoie de asistență medicală, după ce i s-a făcut rău, anunță Departamentul Pentru Situații de Urgență pe pagina de Facebook.

În cadrul misiunii a fost utilizat un elicopter Black Hawk al Inspectoratului de Aviație MAI. Bărbatul a fost dus cu elicopterul pe uscat și ulterior preluat de un echipaj SMURD, care l-a dus la spital. 

Potrivit salvatorilor, este cea de-a treia misiune de salvare executată cu succes de elicopterul Black Hawk în această zonă.

 

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