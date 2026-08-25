Monede de aur și argint, un lingou și un ceas de lux. Ce-au mai găsit procurorii în casele românilor care aduceau droguri cu TIR-ul din Spania

Este vorba despre membrii unei rețele de trafic de droguri coordonate din România. Anchetatorii au depistat 4 transporturi de droguri de risc și mare risc, cu o cantitate de 1,7 tone care au fost aduse din Spania.

Perchezițiile au fost realizate la adrese din Timișoara Satu Mare, Oradea, Câmpulung Moldovenesc, dar și alte drese din Maramureș, Timiș și Mehedinți.

La percheziții, anchetatorii au găsit înscrisuri, 54 de monede din aur și argint, un lingou, un ceas de lux, sume de bani în lei, euro, dolari și forinți, o armă (pușcă cu alice), dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă, potrivit IGPR.

Autoritățile au pus sechestru asupra 4 locuințe, o mașină de lux, 27 de conturi bancare deschise pe numele lor, dar și suma de 400.000 de euro.

Marți, cei șase bărbați, dar și femeia, au fost prezentați în fața judecătorului Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a mulțumit, marți, anchetatorilor implicați în operațiune.

De asemenea, capul rețelei a fost listat de Europol ca „High Value Target” (n.r. trad – țintă de mare valoare), fiind o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră pentru mai multe state europene.