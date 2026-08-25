Unde poți merge în vacanță în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi. Bucureștiul, pe locul doi în clasament

Cu un cost mediu de cazare la hoteluri de trei stele de 32 de euro de persoană, iar berea locală la 1,50 euro, capitala Albaniei, Tirana, s-a clasat pe primul loc într-un clasament pentru cele mai bune sejururi sub 100 de euro pe noapte, conform Euronews.

Ce criterii au fost urmărite pentru acest clasament

Pentru realizarea clasamentului, s-au luat în calcul costurile medii ale unor lucruri precum un sejur la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, un abonament zilnic de autobuz și bilete plătite la atracții turistice.

Locul al doilea a fost ocupat de București. O cină în oraș costă în medie puțin peste 12 euro. Un abonament zilnic de autobuz costă în jur de 1,50 euro.

Două locuri din Turcia s-au aflat în primele cinci locuri: Antalya pe locul trei, la egalitate cu Varșovia în Polonia, și Istanbul pe locul cinci.

Hotelurile din Istanbul au fost printre cele mai accesibile, Prețuri medii sunt de 28 de euro de persoană. O masă ieftină a costat între 8 și 9 euro.

Care sunt cele mai avantajoase orașe europene și costul zilnic aproximativ de persoană

1. Tirana, Albania – 59 €

2. București, România – 66 €

3= Antalya, Turcia – 78 €

3= Varșovia, Polonia – 78 €

5. Istanbul, Turcia – 82 €

6= Muğla, Turcia – 87 €

6= Cracovia, Polonia – 87 €

8= Vilnius, Lituania – 90 €

8= Frankfurt, Germania – 90 €

10. Lyon, Franța – 91 €

11. Tallinn, Estonia – 93 €

12. Heraklion, Grecia – 99 €

13. Porto, Portugalia – 100 €