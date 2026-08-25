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80 de minute blocată în toaleta unui magazin Hermès. Ce a pățit o comediantă cunoscută la Berlin

O comediantă americană a rămas blocată 80 de minute în toaleta unui magazin Hermès din Berlin. Acum acuză dur marca de lux.
80 de minute blocată în toaleta unui magazin Hermès. Ce a pățit o comediantă cunoscută la Berlin
Andreea Tobias
25 aug. 2026, 12:23, Life-Inedit
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Zarna Garg, cunoscută în Statele Unite datorită numeroaselor apariții la televizor, se afla la Berlin pentru turneul ei de stand-up. Femeia și-a făcut un nume mai ales prin modul ironic în care povestește viața imigranților indieni.

 

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Un post condiviso da Zarna Garg (@zarnagarg)

Episodul a avut loc într-un magazin de lux de pe bulevardul Kurfürstendamm, potrivit Euronews.

Garg a folosit toaleta de la Hermès, iar când a încercat să iasă, ușa s-a blocat. La început, a luat situația cu umor și a filmat așteptarea împreună cu echipa sa. Cu șervețele de hârtie, femeia a creat chiar și mici figurine de origami. Pe măsură ce minutele treceau, situația a încetat să mai fie amuzantă.

Angajații magazinului au încercat inițial să deschidă ușa singuri. Potrivit lui Garg, personalul i-ar fi cerut să împingă ușa din interior, în timp ce ei foloseau o pârghie. Între timp s-a declanșat și alarma magazinului.

Femeia a povestit că s-a speriat, temându-se că pârghia ar putea-o răni. Fiica ei și echipa au rămas afară, urmărind o intervenție tot mai tensionată.

Garg susține că echipa ei a insistat să fie chemați pompierii. Angajații ar fi ezitat, de teamă ca ușa să nu se strice. După 80 de minute, femeia a fost eliberată de pompierii din Berlin.

Garg a descris ușa toaletei drept ieftină și lejeră, exprimându-și îndoieli privind respectarea normelor de siguranță împotriva incendiilor.

Toaleta de lux care a transformat o vizită la Hermès într-un coșmar de 80 de minute

Pentru ea, incidentul nu s-a încheiat odată cu deschiderea ușii. După eliberare, nimeni nu și-a cerut scuze și nimeni nu i-a explicat ce s-a întâmplat. În schimb, un angajat i-ar fi oferit o sticlă de șampanie, gest pe care Garg și echipa sa l-au refuzat.

Femeia a fost marcată și de faptul că fiica ei și echipa au asistat neputincioși la intervenție. Ea a comparat ușa toaletei cu gențile Hermès, cunoscute pentru cât de greu se deschid și se închid. Postarea ei de pe Instagram a devenit virală și a stârnit numeroase reacții.

Hermès nu a emis, până acum, nicio declarație publică pe acest subiect. Garg a spus că înțelege prudența brandului, motivată probabil de teama unor consecințe legale.

Înainte să devină comediantă, ea a lucrat ca avocată la New York, specializată în despăgubiri pentru vătămări corporale.

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