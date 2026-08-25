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Miliardarul fantomă. Cum a reușit un om de afaceri să devină cel mai bogat italian deși este aproape necunoscut publicului

Un om de afaceri a reușit să devină cel mai bogat italian deși este aproape necunoscut publicului. El are o avere uriașă, aproape dublă decât cea a următorului italian de pe lista bogaților. De aceea, a fost poreclit „miliardarul fantomă”.
Miliardarul fantomă. Cum a reușit un om de afaceri să devină cel mai bogat italian deși este aproape necunoscut publicului
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
25 aug. 2026, 11:06, Economic
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Cel mai bogat om din Italia este Giancarlo Devasini. În vârstă de 62 de ani, Devasini a acumulat o avere estimată de Forbes la 89,3 miliarde de dolari, ceea ce îl face a 23-a cea mai bogată persoană din lume.

El și-a construit averea în inima economiei cripto, fiind un inovator, nu un speculant. În prezent, compania sa gestionează sute de miliarde de dolari.

În ciuda succesului fulminant din afaceri, Devasini este aproape necunoscut publicului. El a evitat aparițiile publice, singurul moment în care a ajuns în atenția generală fiind atunci când a devenit acționar la un mare club de fotbal.

Continuarea pe Mediafax Italia.

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