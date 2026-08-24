Bitcoin explodează și are cel mai mare salt din ultimii ani. De ce analiștii spun că raliul nu s-a terminat

Bitcoin a câștigat aproximativ 19% în trei ședințe după anunțul făcut de Trezoreria SUA privind extinderea programului de răscumpărare a obligațiunilor guvernamentale cu maturități lungi, cel mai mare avans de acest tip din martie 2023. În cursul raliului, criptomoneda a ajuns la aproximativ 79.455 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni.

Luni noaptea, Bitcoin continua să se tranzacționeze în zona 77.000-79.000 de dolari, după un câștig de peste 20% într-o singură săptămână. Chiar și după revenire, activul rămâne însă mult sub recordul de peste 126.000 de dolari stabilit în octombrie 2025.

Banii instituționali au început să revină în Bitcoin

Unul dintre cele mai importante argumente în favoarea continuării raliului este schimbarea fluxurilor de capital către ETF-urile Bitcoin tranzacționate în Statele Unite.

ETF-urile spot pe Bitcoin au atras 606 milioane de dolari numai pe 20 august, după intrări de 517 milioane de dolari cu o zi înainte. A fost cea mai mare intrare zilnică de capital în astfel de produse de la începutul lunii mai.

În total, ETF-urile Bitcoin au avut cinci zile consecutive de intrări, de aproape două miliarde de dolari, potrivit datelor citate de presa financiară.

Mișcarea este importantă deoarece diferențiază actualul raliu de o simplă creștere provocată de închiderea forțată a pariurilor pe scădere.

Alex Saunders, analist la Citi, consideră că fluxurile către ETF-uri reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori pentru evoluția Bitcoin și că menținerea intrărilor de capital este esențială pentru transformarea actualei reveniri într-un raliu sustenabil.

În paralel, pozițiile short au fost lovite puternic. Miliarde de dolari în pariuri pe scăderea criptomonedelor au fost lichidate în timpul ascensiunii Bitcoin, amplificând viteza creșterii.

Trezoreria SUA a declanșat schimbarea de sentiment

Unul dintre principalii catalizatori a venit însă din afara pieței crypto.

Trezoreria Statelor Unite a anunțat pe 19 august că va majora de cel puțin două ori dimensiunea operațiunilor de răscumpărare destinate obligațiunilor cu scadențe lungi.

Pentru titlurile cu maturități între 10 și 30 de ani, limita unei operațiuni va crește de la două miliarde de dolari la cel puțin patru miliarde de dolari, începând din 9 septembrie.

Anunțul a dus inițial la scăderea randamentelor obligațiunilor americane și la slăbirea dolarului.

Pentru Bitcoin, combinația dintre lichiditate mai mare, randamente mai mici și temerile privind deprecierea monedei americane este favorabilă. Exact același mecanism a ajutat și aurul să crească puternic în ultimele zile.

Geoff Kendrick, șeful global pentru cercetarea activelor digitale în cadrul Standard Chartered, și-a menținut estimarea potrivit căreia Bitcoin poate ajunge la 100.000 de dolari până la sfârșitul anului 2026. El a descris intervențiile care sporesc lichiditatea drept un tip de eveniment de care Bitcoin a beneficiat istoric.

De la nivelurile actuale, atingerea pragului de 100.000 de dolari ar presupune încă un avans de aproximativ 25-30%.

Trump și CLARITY Act au redus o parte din riscul de reglementare

Un al doilea impuls a venit de la Casa Albă.

Președintele Donald Trump a cerut Congresului, pe 19 august, adoptarea unei versiuni a CLARITY Act, proiect care ar stabili reguli mai precise privind statutul criptomonedelor și competențele autorităților americane asupra pieței.

Trump a făcut declarațiile în cadrul unei întâlniri cu lideri ai industriei, printre care șefii Coinbase, Robinhood și Kraken. Proiectul rămâne însă blocat în Senat și adoptarea sa nu este garantată.

Naeem Aslam, analist la Zaye Capital Markets, spune că reducerea „primei de risc” asociate reglementării poate permite băncilor, administratorilor de active și companiilor să aloce mai mult capital către active digitale.

Această combinație – lichiditate, cerere instituțională și reguli mai clare – este principalul argument al celor care cred că Bitcoin mai are spațiu de creștere.

Pragul de 80.000 de dolari este următorul test

Bitcoin a ajuns foarte aproape de acest nivel, fără să îl depășească decisiv. O spargere clară a rezistenței ar putea deschide, potrivit unor analiști tehnici, drumul către zona 80.000-90.000 de dolari.

Există însă și motive serioase de prudență.

După avansul abrupt, indicele RSI al Bitcoin, un indicator utilizat pentru măsurarea vitezei mișcărilor de preț, a trecut peste 81, cel mai ridicat nivel din martie 2024. Un RSI de peste 70 este interpretat în mod tradițional drept semnal că un activ este „supracumpărat” și vulnerabil la o corecție.

Asta nu înseamnă automat că raliul s-a terminat. În martie 2024, Bitcoin a continuat să crească după ce RSI depășise niveluri similare.

Pentru piață, cele mai importante semnale în zilele următoare vor fi menținerea Bitcoin peste zona 77.000 de dolari, evoluția intrărilor în ETF-urile spot și capacitatea criptomonedei de a depăși decisiv pragul psihologic de 80.000 de dolari.

Dacă fluxurile instituționale continuă, actualul salt ar putea marca trecerea de la un simplu rebound după scăderile din 2026 la o nouă etapă ascendentă. Dacă intrările de bani se opresc, o parte importantă a raliului s-ar putea dovedi rezultatul lichidării pozițiilor short și al entuziasmului de moment.