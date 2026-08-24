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De ce nu s-a ieftinit motorina cu 68 de bani după reducerea accizei. Explicațiile lui Cristian Bușoi

Reducerea accizei la motorină cu 20%, aplicată de la 16 august, ar fi trebuit să ducă, în teorie, la o scădere a prețului de la pompă cu aproximativ 68 de bani pe litru, inclusiv TVA. Cristian Bușoi susține însă că evoluția cotațiilor internaționale și a costurilor de aprovizionare a anulat o parte din efectul reducerii fiscale.
De ce nu s-a ieftinit motorina cu 68 de bani după reducerea accizei. Explicațiile lui Cristian Bușoi
Cosmin Pirv
24 aug. 2026, 20:59, Economic
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Începând cu 16 august 2026, acciza pentru motorina standard a fost redusă cu 560,86 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu aproximativ 0,561 lei pe litru. Ministrul Finanțelor a estimat că reducerea ar trebui să însemne o economie de aproximativ 68 de bani pe litru la pompă, după includerea efectului TVA.

Cristian Bușoi afirmă că faptul că șoferii nu observă o scădere similară a prețurilor poate avea mai multe explicații.

Una dintre acestea este reprezentată de stocurile existente. Carburanții aflați deja în circuitul comercial pot proveni din loturi pentru care acciza a fost plătită la nivelul anterior, astfel că reducerea fiscală s-ar putea transmite gradual, pe măsură ce stocurile sunt înlocuite.

O altă explicație este creșterea cotațiilor internaționale pentru motorină și petrol.

Bușoi: Cotațiile internaționale au crescut

Potrivit lui Bușoi, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 34,13% în perioada analizată de Ministerul Finanțelor pentru reducerea accizei, iar prețul mediu la pompă a crescut cu 23,01%.

El mai spune că, între 21 aprilie și 21 august, CIF MED High a crescut de la 1.228,75 la 1.415,50 USD/tonă, adică cu 186,75 USD/tonă, iar peste această creștere se adaugă și majorarea cu peste 50 USD/tonă a premiumului de achiziție.

„Prin urmare, costul efectiv al motorinei fizice aduse în România a crescut cu peste 230 USD/tonă față de aprilie, înainte de a lua în calcul efectul cursului valutar și celelalte costuri logistice. Acesta este unul dintre motivele pentru care simpla comparație dintre reducerea accizei și prețul afișat la pompă nu descrie corect realitatea pieței”, a transmis Bușoi, care adaugă că devalorizarea leului generează, la rândul său, un efect asupra prețului la motorină.

Situația internațională

Cristian Bușoi susține că piața motorinei este afectată de prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu și de atacurile asupra infrastructurii energetice în războiul din Ucraina.

El mai invocă problemele logistice și de securitate din Marea Neagră și Marea Roșie, care ar fi dus la creșterea costurilor de transport și asigurare și la reducerea disponibilității unor volume de motorină.

Potrivit acestuia, situația este amplificată de perioada de consum ridicat, determinată de sezonul vacanțelor, transporturi și activitatea agricolă.

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