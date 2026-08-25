Unilever își taie din imperiu pentru a crește mai repede. De ce renunță grupul britanic la divizia alimentară

Compania care deține branduri precum Dove, Axe și Cif este evaluată de piață la un multiplu semnificativ mai mic decât unii dintre principalii săi competitori. Potrivit datelor LSEG citate de Reuters, Unilever se tranzacționează la aproximativ 11,5 ori raportul dintre valoarea întreprinderii și profitul operațional de bază, față de 14,8 în cazul Procter & Gamble, 17,5 pentru L’Oréal și 22,7 pentru Coca-Cola.

Mesajul pieței este relativ clar: investitorii tind să acorde evaluări mai generoase companiilor cu portofolii mai concentrate.

Sub conducerea directorului general Fernando Fernandez, Unilever a accelerat retragerea din domeniul alimentar. Grupul și-a separat deja afacerea de înghețată, iar în martie a încheiat un acord de aproximativ 65 de miliarde de dolari pentru combinarea diviziei sale de produse alimentare cu producătorul american de condimente McCormick.

Investitorii încă au rezerve

Tranzacția nu rupe însă complet legătura Unilever cu sectorul alimentar. Compania ar urma să păstreze aproape 10% din entitatea rezultată, în timp ce acționarii Unilever ar controla aproximativ 55%.

Această structură îi face pe unii investitori să se întrebe dacă grupul va reuși într-adevăr să elimine expunerea la un segment cu ritm de creștere mai lent.

În plus, businessul alimentar a avut istoric marje atractive, chiar dacă a crescut mai încet decât operațiunile de beauty și îngrijire personală. Astfel, presiunea asupra managementului este tot mai mare pentru a demonstra că noile motoare de creștere pot compensa veniturile cedate.

Un manager de portofoliu citat de Reuters apreciază că Unilever ar avea nevoie de trei sau patru trimestre consecutive de creștere solidă a volumelor pentru a convinge piața că restructurarea produce rezultate.

Modelul Procter & Gamble

Strategia amintește de transformarea Procter & Gamble, care a renunțat la zona alimentară și și-a redus portofoliul de mărci. Ulterior, compania a obținut o creștere mai puternică și o evaluare superioară pentru o perioadă îndelungată.

Unilever dă deja unele semne de îmbunătățire. În iulie, grupul a anunțat că volumele de vânzări au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Pentru consumatorii din România, schimbarea este relevantă mai ales prin prisma brandurilor foarte prezente în retailul local. O restructurare profundă la nivelul Unilever ar putea influența în timp strategia de produse, investițiile de marketing și prioritățile comerciale în Europa Centrală și de Est.