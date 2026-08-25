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Vulcanii ar putea deveni o nouă sursă de metale esențiale pentru tehnologiile moderne

Vulcanii pot fi surse bogate de metale. Erupțiile lor pot provoca distrugeri, dar reprezintă și o resursă naturală valoroasă: lichidele care se ridică din magmă sunt adesea bogate în metale importante.
Vulcanii ar putea deveni o nouă sursă de metale esențiale pentru tehnologiile moderne
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
25 aug. 2026, 09:46, Life-Inedit
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De fapt, cea mai mare parte a exploatării unor metale precum cuprul, zincul și plumbul are loc în zonele unor vulcani antici, stinși, potrivit ScienceAlert.

Pe măsură ce cererea pentru aceste materiale crește, inclusiv pentru baterii și computere, vulcanii activi ar putea contribui la completarea rezervelor existente.

Acum, cercetătorii au descoperit ceea ce consideră a fi o zonă importantă de fluide care conțin metale, posibil aflată la începutul formării unui nou zăcământ, în adâncul unui vulcan activ din Caraibe.

Cercetătorii au cartografiat vulcanul Soufrière Hills folosind date seismice. Studiul este remarcabil atât prin ceea ce au descoperit, cât și prin metoda folosită: date provenite de la cutremure.

Pentru a depăși dificultatea identificării acestor rezervoare ascunse, cercetătorii au analizat măsurători ale undelor seismice generate de cutremure produse în aceeași zonă între 1996 și 2007, înregistrate de 23 de stații de monitorizare.

Analizând în detaliu mii de unde P, mai rapide, și unde S, mai lente, cercetătorii au construit o hartă 3D a ceea ce se află sub vulcanul Soufrière Hills, care a erupt ultima dată în 2013.

Rezervorul de metale al viitorului

Deoarece aceste unde se deplasează diferit prin materiale diferite, harta a permis diferențierea magmei topite de rocile încărcate cu lichid.

Echipa a identificat o zonă cu o lățime de aproximativ 1-1,5 kilometri, aflată la circa 2 kilometri sub suprafață, care conține o „saramură bogată în fluide și metale” – un rezervor de metale care ar putea fi exploatat în viitor.

Cercetătorii spun că astfel de saramuri magmatice sub-vulcanice au o importanță economică ridicată, deoarece aceste lichide hipersaline pot transporta metale critice.

Va fi nevoie de cercetări suplimentare pentru a determina exact ce conține zona și în ce concentrații. Studiul arată însă că este posibilă identificarea unor zone potențial interesante pentru extracția metalelor din interiorul vulcanilor fără foraje sau excavări.

Descoperirile contribuie la înțelegerea modului în care fluidele migrează sub sistemele vulcanice și evidențiază potențialul acestora ca surse atât de energie geotermală, cât și de metale critice.

Cercetătorii subliniază că forajele în medii cu temperaturi ridicate, în apropierea vulcanilor activi, sunt dificile, astfel că metodele geofizice de cartografiere oferă o modalitate eficientă de identificare a rezervoarelor de saramură.

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