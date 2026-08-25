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Un castel de 360 de tone, mutat cu frânghiile în Japonia. 1.800 de oameni au pus umărul la operațiune

Japonia a transformat restaurarea unui monument istoric într-o operațiune colectivă spectaculoasă. Aproximativ 1.800 de persoane au tras cu frânghiile turnul principal al Castelului Hirosaki, o construcție de circa 360 de tone, pentru a-l apropia de amplasamentul său original.
Un castel de 360 de tone, mutat cu frânghiile în Japonia. 1.800 de oameni au pus umărul la operațiune
Sursa foto: captură video Facebook/Leslie Tang
Oana Antipa
25 aug. 2026, 07:26, Life-Inedit
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Operațiunea s-a desfășurat în prefectura Aomori, din nord-estul Japoniei, unde Castelul Hirosaki trece printr-un amplu proces de restaurare. Turnul fortificat fusese mutat pentru a permite repararea unui zid afectat de un cutremur puternic, relatează publicația The Guardian.

Împărțiți în echipe de câte 80, participanții au tras de frânghii lungi de aproximativ 30 de metri. Construcția, așezată pe un sistem de șine și role, a fost deplasată cu 1,13 metri sâmbătă și cu încă 1,09 metri duminică.

Interesul pentru neobișnuita acțiune a depășit cu mult numărul locurilor disponibile. Autoritățile locale au primit aproximativ 8.000 de cereri pentru cele 1.800 de locuri rezervate participanților în cele două zile. Doritorii au venit nu doar din Japonia, ci și din Asia de Sud-Est, Europa și America de Nord.

O tehnică veche permite mutarea clădirii fără demontare

Pentru protejarea monumentului, japonezii folosesc o metodă tradițională numită hikiya. Aceasta permite deplasarea unei clădiri întregi pe role, evitând demontarea structurii.

Tehnica a fost utilizată și în 2015, când locuitorii au fost invitați să participe la mutarea turnului. A fost prima operațiune de acest tip realizată cu implicarea directă a publicului și prima folosire a metodei pentru deplasarea unui castel după aproximativ un secol.

Între timp, zidul de piatră a fost restaurat. Lucrările au fost finalizate în decembrie 2024, după ce toate cele 2.185 de pietre au fost reașezate în pozițiile lor originale.

Acum, turnul trebuie să revină la locul său. Până la sfârșitul lunii august, aproximativ 4.100 de persoane sunt programate să participe la deplasarea manuală a construcției pe o distanță totală de cinci metri. Restul traseului, de aproximativ 73 de metri, va fi parcurs cu ajutorul utilajelor până la sfârșitul anului.

Turiștii vor avea de așteptat până în 2033

Castelul Hirosaki a fost finalizat în 1611 și a fost reședința clanului Tsugaru. Turnul original a ars în 1627, după ce un fulger a provocat incendierea unui depozit de praf de pușcă. Structura existentă în prezent datează din 1810.

Turnul este unul dintre cele doar 12 de acest tip păstrate în Japonia și singurul rămas în regiunea Tohoku. Castelul se află într-un parc celebru pentru florile de cireș, care atrage în jur de două milioane de vizitatori în fiecare an în sezonul sakura, inclusiv turiști străini care călătoresc în Japonia special în această perioadă.

După revenirea turnului pe fundația originală vor începe noi lucrări de conservare, iar construcția va fi acoperită pe durata intervențiilor. Potrivit actualului calendar, accesul vizitatorilor ar urma să fie reluat abia în 2033.

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