Și-a pierdut papagalul acum 9 ani. Nu se aștepta să-l mai vadă vreodată

Papagalul lui Robert Mortimer, Barney, a fost furat din fosta locuință a familiei sale din orașul Bradford, Anglia, în august 2017, potrivit People, care citează Daily Mail.

Aproape un deceniu mai târziu, bărbatul de 56 de ani, tată a cinci copii, a primit un telefon la care nu se aștepta deloc de la un ofițer de poliție local: Barney fusese găsit în viață.

Pasărea, în vârstă de 19 ani, fusese descoperită în parcarea unui magazin IKEA la aproximativ 32 de kilometri de locul de unde fusese furată.

Cum a fost găsit după nouă ani

Un medic veterinar a scanat microcipul lui Barney, care a dezvăluit numele său și faptul că provenea inițial din Bradford. Cu toate acestea, numărul de telefon asociat cipului nu mai era activ, deoarece Mortimer îl schimbase.

Pasărea a fost dusă ulterior la centrul de salvare a animalelor sălbatice, unde proprietara centrului Gemma Dumbill a început să încerce să-i găsească familia.

„Tot ce știam din cipul de identificare era că se numea Barney și era originar din Bradford”, a explicat ea.

A căutat online informații și a descoperit un reportaj despre spargerea din 2017.

„Așa că am căutat pe internet «Barney» și «Bradford» și am găsit un articol despre un papagal furat în 2017”, a spus Dumbill.

Nu poți înlocui un animal de companie

O polițistă a reușit apoi să-l localizeze pe Mortimer, care se mutase din casa în care avusese loc spargerea.

Înainte de a merge să-l ia pe Barney, Mortimer a făcut o altă oprire plină de emoție: a recuperat vechea cușcă a papagalului de la o rudă. O păstrase pe tot parcursul celor nouă ani în care Barney fusese dispărut, în ciuda faptului că nu s-a putut hotărî niciodată să-și ia altă pasăre.

„Nicio pasăre nu ar fi putut fi vreodată la fel ca Barney al meu”, a spus Mortimer. „Poți înlocui aparatele electrice, dar nu poți înlocui un animal de companie”.

Papagal de 1.360 de dolari

Barney fusese furat împreună cu un laptop și mai multe unelte de grădinărit. La acea vreme, Mortimer a distribuit afișe în tot cartierul și a oferit o recompensă de aproximativ 680 de dolari pentru informații lui Barney. Poliția bănuia că papagalul, care se pare că valora în jur de 1.360 de dolari, fusese luat într-un sac.

Acum, Barney se acomodează în noua casă a stăpânului său, iar Mortimer spune că anumite trăsături ale vechii personalități a păsării încep să reapară. „A început deja să spună «Bună» și «Bună dimineața»”, povestește proprietarul.