Următorul pas în robotica militară: soldații-roboți umanoizi care vor ajunge pe câmpul de luptă | Un dezvoltator chinez știe și în câți ani se va întâmpla asta

Roboții umanoizi ar putea ajunge pe câmpul de luptă în următorii cinci până la zece ani, potrivit unui inginer chinez implicat în dezvoltarea acestei tehnologii.

Declarația a fost făcută pentru CBS News în timpul Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi din 2026, organizate la Beijing.

Peste 2.000 de roboți, reprezentați de peste 600 de echipe din 16 țări, participă la competiția aflată la a doua ediție.

Roboții se întrec în probe precum sprint, fotbal, gimnastică, haltere, curse cu obstacole și kickboxing.

Limite și tehnologie

Unele performanțe au fost spectaculoase.

Duminică, un robot a parcurs 109 metri în 9,39 secunde și a depășit astfel timpul de 9,58 secunde stabilit de Usain Bolt la 100 de metri în 2009.

Distanțele nu sunt însă identice, astfel că performanța robotului nu reprezintă o comparație oficială cu recordul mondial al atletului jamaican.

Competiția a arătat și limitele actuale ale tehnologiei.

S-au împiedicat, s-au prăbușit, ba chiar au luat foc

Mai mulți roboți s-au împiedicat, s-au prăbușit, s-au izbit de bariere sau chiar au luat foc, iar organizatorii au trebuit să îi scoată din arenă.

În ciuda acestor probleme, probele sportive oferă o demonstrație a capacităților fizice pe care dezvoltatorii le urmăresc pentru roboții umanoizi: viteză, echilibru, forță și mobilitate.

„Totul depinde de cine îi controlează”

Yang Kun, inginer la compania chineză AGIBOT, cu sediul în Shanghai, consideră că transformarea roboților umanoizi în sisteme militare ar putea avea loc într-un interval de cinci până la zece ani.

„Asta este ceea ce vrem cu adevărat să facem”, a declarat Yang pentru CBS News, referindu-se la posibilitatea folosirii roboților în scopuri militare.

El susține că astfel de sisteme ar putea contribui la descurajarea conflictelor și la protejarea oamenilor.

„Roboții nu au emoții”

Întrebat dacă roboții ar putea deveni autonomi și periculoși, într-un scenariu care amintește de filmele „Terminator”, inginerul a respins această perspectivă.

„Roboții nu au emoții, doar oamenii”, a spus Yang.

În opinia sa, riscul depinde de oamenii care controlează și dezvoltă aceste sisteme.

Yang a prezentat și posibile utilizări civile ale tehnologiei

Robotul său, A3, a participat la probele de kickboxing de la competiția de la Beijing, iar inginerul consideră că roboții umanoizi vor putea ajunge în curând în hoteluri și locuințe pentru activități precum curățenia.

În același timp, el estimează că dezvoltarea tehnologiei va deschide și calea către utilizarea militară.

„Vor lupta și vor merge în armată și vor face și alte lucruri”, a declarat Yang.

Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi reprezintă pentru China și o demonstrație a progresului în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale.

Beijingul investește masiv în aceste tehnologii, în cadrul strategiei prin care președintele Xi Jinping urmărește consolidarea poziției Chinei printre liderii mondiali în știință și tehnologie.