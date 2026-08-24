Un pensionar din SUA vine anual la tratament în Iași: „Am venit cu bastonul în mână și am plecat cu el sub braț”

Valeriu Bargan a dezvăluit că anual vine la Nicolina, Iași, pentru a primi tratamentele cu apă sulfuroasă, potrivit publicației Ziarul de Iași. Românul în vârstă de 75 de ani și stabilit în statul Tennessee, a spus că a aflat de tratament de la un alt bărbat.

„E a patra oară când vin aici. Vin din America, locuiesc în America, din Tennessee, orașul Franklin. De Hotelul Nicolina și de tratamentele de aici am auzit de la o altă persoană. Și m-am simțit bine. Din primul an când am venit aici, m-am simțit bine. Am venit cu bastonul în mână și am plecat cu el sub braț”, a relatat pensionarul stabilit în SUA.

„Americanul” va reveni la Iași

La fiecare vizită în România, Valeriu Bargan rezolvă o altă problemă medicală. El și-a făcut rezervare încă de la începutul anului și anunță că și-a făcut planuri pentru a reveni.

„Peste doi ani, pentru că așa mi s-a recomandat, am să revin. Acum mi-am făcut rezervare încă din ianuarie”, a explicat pensionarul.

De ce vin oamenii la Nicolina

Tratamentul de la Nicolina atrage numeroși pacienți din România, dar și din Italia și Republica Moldova. Apa sulfuroasă din bazine este folosită pentru băile terapeutice și procedurile recomandate în cazul afecțiunilor reumatismale, post-traumatice, respiratorii și ginecologice.