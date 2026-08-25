Ilie Bolojan spune că șansele adoptării Legii salarizării scad „cu cât trec orele” și acuză PSD: „Cred că e o probabilitate redusă să susțină acest proiect”

Bolojan a explicat că în ultima perioadă au avut loc mai multe discuții între partidele din fosta coaliție, sub coordonarea Administrației Prezidențiale, iar forma proiectului a fost analizată în mai multe variante.

„Cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că avem termen să-l aprobăm până luni, săptămâna viitoare, până pe data de 31”, a declarat Ilie Bolojan, marți seară, la Digi24.

„E o probabilitate redusă să susțină acest proiect”

Premierul interimar a susținut că, în actualele condiții, există șanse reduse ca PSD să susțină proiectul.

„Văzând declarațiile PSD, care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacții publice, cred că e o probabilitate redusă să susțină acest proiect, deși el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere”, a spus Bolojan.

Premierul a spus că adoptarea legii este un jalon din PNRR, iar neîndeplinirea lui duce la pierderea a 770 de milioane de euro. El a adăugat că proiectul este important și pentru credibilitatea României.

„E un proiect care ține de încrederea în România, pentru că este un angajament luat de guvernele României de ani de zile, pe care puteau să-l pună în practică, dar nu l-au pus și a trebuit să-l luăm pe ultimele trei luni de zile, de când Guvernul a fost demis, și să închidem tot ce s-a putut închide. Asta a fost o prioritate în aceste trei luni de zile, să închidem cât mai mult din PNRR, să îndeplinim jaloanele, să închidem lucrările, să renegociem tot ce a fost negociat. Pe de altă parte, este foarte important ca predictibilitate pentru România, pentru că componenta de cheltuieli de personal este una foarte importantă în ecuația echilibrelor bugetare”, a subliniat Bolojan.

Bolojan avertizează asupra unui nou derapaj al cheltuielilor

Ilie Bolojan a spus că o nouă lege a salarizării ar trebui să ofere mai multă predictibilitate pentru cheltuielile de personal și să prevină repetarea situației din anii 2023-2024.

„Având în vedere ce s-a întâmplat în anii 2023-2024, ani preelectorali și electorali, când guvernele au scăpat lucrurile de sub control, jucând doar după calcule electorale și nu după echilibrele bugetare, dacă nu vine o lege a salarizării, riscăm ca și în 2027-2028, cu guverne care sunt iresponsabile, și putem avea astfel de situații, cu guverne care se gândesc doar la calculele electorale, să ne trezim că din nou derapăm și toate eforturile care s-au făcut în această perioadă să fie anulate de un astfel de lucru”, a spus premierul interimar.

El a adăugat că proiectul ar trebui să corecteze și o serie de inechități existente în sistemul public.

„E foarte important și din acest punct de vedere al încrederii în România, al predictibilității cheltuielilor cu salariile în 2027 și 2028. Și în ultimul rând, e o problemă de lege care corectează niște inechități importante. Avem niște inechități grave în sistemul public și ar fi un prim pas pentru a le corecta”, a declarat Bolojan.

Bolojan acuză PSD

Bolojan a pus pe seama PSD o eventuală blocare a Legii salarizării.

„Dacă această lege nu se va depune, în mod cert partidul care are responsabilitatea blocării Legii salarizării este Partidul Social Democrat”, a spus premierul interimar.

Sursa video: Digi 24