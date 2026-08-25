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Două noi stadioane intră în linie dreaptă în România. Bolojan a criticat arenele fără spectatori

Două noi stadioane vor fi construite în Oradea și Timișoara, după ce marți au fost semnate contracte în acest sens la Compania Națională de Investiții. În ambele cazuri, autoritățile locale vor sprijini financiar proiectele. Premierul Ilie Bolojan a criticat în urmă cu câteva zile modul în care au fost finanțate în ultimii ani unele proiecte de infrastructură sportivă.
Două noi stadioane intră în linie dreaptă în România. Bolojan a criticat arenele fără spectatori
Foto: Facebook/Florin Birta
Cosmin Pirv
25 aug. 2026, 16:38, Sport
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Stadion de 17.000 de locuri la Oradea

Primarul din Oradea, Florin Birta, a anunțat că la sediul CNI a fost semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru noul stadion din Oradea.

Anterior, Consiliul Local Oradea a aprobat cota de 25% din valoarea contractului de lucrări, sumă care va permite demararea construcției în anul 2027.

Contractul a fost semnat cu firma CON-A din Sibiu, câștigătoarea licitației.

Potrivit contractului, proiectarea va dura cel mult șase luni, iar construcția 24 de luni.

„Asta înseamnă că, dacă termenele sunt respectate, în 2029 Oradea ar putea avea un stadion nou, modern și la standarde europene”, a transmis Florin Birta.

Noul stadion va avea 16.291 de locuri, iar valoarea investiției, aprobată de Guvern, este de 472 de milioane de lei.

Contract semnat pentru stadionul din Timișoara

Tot marți, Compania Națională de Investiții a anunțat semnarea contractului pentru noul stadion din Timișoara.

„Astăzi a fost semnat contractul pentru proiectarea noului Stadion «Dan Păltinișanu». După etapa de proiectare, urmează începerea lucrărilor de construire a noii arene”, a transmis Consiliul Județean Timiș.

„Consiliul Județean Timiș este pregătit să susțină investiția și poate asigura, în perioada 2026–2027, cel puțin 125 de milioane de lei din bugetul județului, până în momentul în care finanțarea va putea fi preluată de Compania Națională de Investiții, în 2028”, a mai transmis instituția.

Noul stadion „Dan Păltinișanu” va avea 32.000 de locuri, tribune acoperite și va fi, după Arena Națională, cel mai mare stadion din România. Investiția este estimată la aproximativ 603 milioane de lei, iar proiectul nu este gândit exclusiv pentru fotbal, ci și pentru organizarea unor evenimente sportive și concerte de anvergură.

Critici de la Bolojan pentru arenele fără spectatori

Premierul Ilie Bolojan a criticat în urmă cu câteva zile modul în care s-au făcut investițiile în infrastructura sportivă din România.

El a spus că România a ajuns să aibă stadioane în localități care nu mai au echipe de fotbal sau săli de sport supradimensionate pentru comunitățile respective. El susține că autoritățile locale trebuie să contribuie financiar la astfel de proiecte, pentru a exista o responsabilitate mai mare în alegerea investițiilor.

 

 

 

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