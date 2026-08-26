Covor roșu la intrarea în localități. CNAIR schimbă modul în care șoferii sunt avertizați să reducă viteza

Zonele au fost amplasate pe raza DRDP Timișoara, la intrarea și ieșirea din localități.

Sunt vizate Lipova pe DN 7, în Arad, și Mintia și Bănița, pe DN 7 și DN 66, în Hunedoara. Li se adaugă Bocșa și Berzovia, pe DN 58B în Caraș-Severin.

Covorul roșu are rolul de a atrage atenția șoferilor că intră într-o zonă unde viteza trebuie redusă. Afișajul electronic completează semnalizarea vizuală, arătând viteza reală a fiecărui vehicul. Culoarea verde apare atunci când viteza este adaptată zonei, iar roșul semnalează depășirea limitei.

Proiectul este derulat la nivel național de CNAIR, cu finanțare prin PNRR. Scopul declarat este creșterea atenției șoferilor la intrarea în localități.

Un semnal vizual la timp poate face diferența dintre o viteză păstrată din inerție și una redusă din timp.