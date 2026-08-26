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Covor roșu la intrarea în localități. CNAIR schimbă modul în care șoferii sunt avertizați să reducă viteza

CNAIR a amenajat zece zone cu covor rutier roșu la intrarea în cinci localități din vestul țării. Măsura face parte dintr-un proiect finanțat prin PNRR pentru calmarea traficului.
Covor roșu la intrarea în localități. CNAIR schimbă modul în care șoferii sunt avertizați să reducă viteza
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 11:51, Social
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Zonele au fost amplasate pe raza DRDP Timișoara, la intrarea și ieșirea din localități.

Foto: CNAIR

Sunt vizate Lipova pe DN 7, în Arad, și Mintia și Bănița, pe DN 7 și DN 66, în Hunedoara. Li se adaugă Bocșa și Berzovia, pe DN 58B în Caraș-Severin.

Foto: CNAIR

Covorul roșu are rolul de a atrage atenția șoferilor că intră într-o zonă unde viteza trebuie redusă. Afișajul electronic completează semnalizarea vizuală, arătând viteza reală a fiecărui vehicul. Culoarea verde apare atunci când viteza este adaptată zonei, iar roșul semnalează depășirea limitei.

Foto: CNAIR

Proiectul este derulat la nivel național de CNAIR, cu finanțare prin PNRR. Scopul declarat este creșterea atenției șoferilor la intrarea în localități.

Foto: CNAIR

Un semnal vizual la timp poate face diferența dintre o viteză păstrată din inerție și una redusă din timp.

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