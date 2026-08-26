Eros Ramazzotti, operat la corzile vocale. Turneul mondial a fost oprit

Eros Ramazzotti a suferit o intervenție chirurgicală la corzile vocale și a fost nevoit să suspende turneul mondial. Concertele din SUA, Canada și America Latină au fost amânate până în 2027.

Artistul le-a transmis fanilor că operația a decurs bine, scrie Il Messaggero.

„Intervenția la corzile vocale a decurs bine. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de afecțiune și sprijin pe care mi le-ați trimis”, a scris el.

Decizia de a amâna concertele a venit de la medicul cântărețului.

„Medicul meu mi-a impus un program de reabilitare care nu-mi va permite să fiu pregătit pentru repetiții”, a explicat Ramazzotti. Artistul a adăugat că se va reîntoarce pe scenă „mai puternic”.

Partea americană a turneului „Una Storia Importante World Tour” trebuia să înceapă pe 16 octombrie, la Toronto. Seria de concerte urma să se încheie pe 30 noiembrie, la São Paulo. Noul calendar începe abia pe 24 septembrie 2027, tot la Toronto. Turneul se încheie pe 9 noiembrie, în același oraș brazilian.

Turneul reprogramat va trece prin Montreal, Boston, New York, Chicago, Miami și Los Angeles. Sunt incluse și Mexico City, Bogotá, Lima, Santiago și Buenos Aires. Concertele din Guadalajara și San José, în Costa Rica, au fost însă anulate definitiv.

Biletele deja cumpărate rămân valabile pentru noile date de concert. Excepție face New York, unde biletele pentru vechiul eveniment vor fi rambursate automat.

Nu este prima dată când Ramazzotti trece printr-o astfel de operație. În mai 2019, artistul a fost nevoit să întrerupă turneul „Vita ce n’è World Tour” din cauza unei probleme de îngroșare a corzilor vocale. Medicii i-au impus atunci două luni de repaus, iar concertele din America au fost amânate și cu acea ocazie.