Doi frați au fost spânzurați în Iran. Ei au fost condamnați la moarte pentru comiterea a sute de jafuri armate

Doi bărbați au fost executați prin spânzurare în Iran, fiind găsiți vinovați de comiterea a sute de jafuri armate în mai multe provincii ale țării, au anunțat miercuri autoritățile judiciare iraniene, relatează Le Figaro.

„Frații Hamid și Saeed Najafi au fost spânzurați după parcurgerea tuturor procedurilor legale, de la ancheta judiciară până la confirmarea pedepsei cu moartea de către Curtea Supremă”, a relatat site-ul judiciar Mizan Online.

Cei doi bărbați erau urmăriți penal „pentru o serie de infracțiuni, inclusiv jaf armat la scară largă, deținerea și depozitarea de arme de foc și muniții ilegale, atacuri armate împotriva ofițerilor și civililor și acte de terorism”, potrivit aceleiași surse. Cei doi frați făceau parte dintr-o bandă responsabilă pentru peste 200 de jafuri armate, inclusiv mai multe în spitale din mai multe provincii ale țării.

Cel puțin 1.639 de persoane au fost executate în Iran în 2025, un record din 1989, potrivit ONG-ului Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty (ECPM).