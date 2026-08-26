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Viitură uriașă în Nepal și Tibet: cel puțin opt morți și aproape 400 de turiști dați dispăruți

O viitură extrem de violentă a lovit miercuri nordul Nepalului și regiuni de la frontiera cu China, provocând moartea a cel puțin opt persoane și distrugeri importante. Aproape 400 de călători sunt dați dispăruți, iar autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește.
Viitură uriașă în Nepal și Tibet: cel puțin opt morți și aproape 400 de turiști dați dispăruți
Sursa foto: captură video Facebook/The Himal World
Oana Antipa
26 aug. 2026, 13:57, Știri externe
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Potrivit unei evaluări preliminare a autorității pentru turism din Nepal, 384 de călători nu au putut fi localizați după producerea dezastrului. Dintre aceștia, 291 sunt cetățeni străini, iar 93 sunt nepalezi, relatează CNN.

Printre persoanele raportate ca dispărute se află cetățeni din India, Australia, Țările de Jos, Africa de Sud, Regatul Unit și Malaysia. Autoritățile verifică în continuare informațiile împreună cu agențiile de turism, ghizii, forțele de securitate și administrațiile locale.

Cel puțin opt persoane au fost confirmate decedate, însă amploarea viiturii provoacă temeri că bilanțul final va fi considerabil mai ridicat. Imagini apărute pe rețelele sociale surprind torente puternice care ies din albia râului și clădiri cu mai multe etaje prăbușindu-se în apă.

Elicopterele au dificultăți în a ajunge la sinistrați

Operațiunile de salvare sunt îngreunate de nivelul ridicat al apelor. Armata nepaleză a transmis că elicopterele nu pot ateriza deocamdată în unele dintre zonele afectate, inclusiv Syapru Besi și Timure. Polițiști și militari au fost mobilizați, iar locuitorilor din zonele joase li s-a cerut să se deplaseze către locuri mai sigure.

Dezastrul a afectat și Tibetul. Presa de stat chineză a relatat despre „pierderi majore” în comitatul Gyirong, unde au fost întrerupte drumuri, comunicații și alimentarea cu energie electrică. Președintele chinez Xi Jinping a cerut mobilizarea tuturor resurselor pentru găsirea persoanelor dispărute.

O avalanșă glaciară, posibilă cauză a viiturii

Cauza exactă a dezastrului este investigată. Un specialist în reducerea riscului de dezastre de la International Centre for Integrated Mountain Development consideră însă că viitura ar fi putut fi declanșată de o avalanșă de gheață și roci provenită de la un ghețar de pe teritoriul Nepalului.

Aceasta ar fi blocat temporar râul Lhende Khola, după care acumularea de apă s-ar fi eliberat brusc în aval, generând viitura.

Regiunea Himalaya este vulnerabilă la asemenea dezastre. În septembrie 2024, ploile musonice puternice au provocat inundații și alunecări de teren în Nepal, soldate cu aproximativ 200 de morți, iar în 2023 ruperea unui lac glaciar a declanșat viituri devastatoare în statul indian Sikkim.

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