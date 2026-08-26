Coreea de Sud susține că Rusia a trimis avioane militare în zona sa de apărare aeriană

Miercuri, Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că a dezmembrat avioane de vânătoare în ziua precedentă, după ce mai multe aeronave militare rusești au intrat în zona sa de apărare aeriană.

Nu au încălcat spațiul aerian

El a specificat că aeronavele nu au încălcat spațiul aerian sud-coreean.

„Armata sud-coreeană a detectat aeronavele rusești după ce acestea au intrat în zonă. A mobilizat avioane de vânătoare ale forțelor aeriene pentru a se pregăti pentru orice eventualitate”, a explicat ministerul într-un comunicat.

Potrivit AFP, avioanele rusești au intrat și apoi au ieșit din Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei de Sud, deasupra Mării Japoniei.

Zona respectivă este una tampon. Acest lucru înseamnă că este distinctă de spațiul aerian suveran al unei țări. Astfel, aeronavele străine sunt obligate să se identifice, din motive de securitate.

Când transmit avioanele că intră în spațiul aerian

Aeronavele militare notifică în mod normal țările în cauză, înainte de a intra în Zona de Navigație Aeriană Internațională. Avioanele informează țările, chiar dacă aceasta nu este o obligație legală.

În iunie, mai mult de zece aeronave militare chineze și rusești au intrat în spațiul aerian al Coreei de Sud. Cu toate acestea, nu i-au încălcat spațiul aerian, potrivit Seulului.

Beijingul a susținut, la acea vreme, că forțele chineze și ruse au efectuat o „patrulă aeriană strategică” deasupra Mării Japoniei, Mării Chinei de Est și a Oceanului Pacific de Vest.

Moscova, la rândul său, a afirmat că această operațiune făcea parte din planurile sale regulate de cooperare militară, De asemenea, a transmis că „nu era îndreptată împotriva vreunei țări terțe”.

Cu toate acestea, Seulul a protestat față de Moscova și Beijing. Țara a solicitat ca astfel de evenimente să nu se repete, potrivit aceleiași surse.