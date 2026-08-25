De ce a mers directorul CIA la Moscova. Un avertisment pentru Putin, printre posibilele motive

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marți o vizită surpriză la Moscova, au declarat oficiali americani, aceasta fiind prima sa deplasare cunoscută public în capitala Rusiei, scrie The Wall Street Journal.

Potrivit presei americane, Ratcliffe a ajuns în capitala Rusiei la bordul unui avion militar de transport Boeing C-17 Globemaster III, care a aterizat pe aeroportul Vnukovo.

Nici autoritățile americane, nici cele ruse nu au oferit informații despre scopul vizitei sau despre persoanele cu care directorul CIA s-a întâlnit.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu sunt programate în această săptămână întâlniri între președintele Vladimir Putin și oficiali ai administrației americane.

Ipoteza unui avertisment transmis Moscovei

Vizita are loc în timp ce Statele Unite încearcă să pună capăt invaziei Rusiei în Ucraina și războiului din Iran, deși motivul deplasării nu a fost clar imediat.

SUA au obținut informații care indică pregătiri preliminare ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară în Ucraina și planuri de testare a hotărârii NATO, a relatat WSJ.

Analiștii au luat în calcul posibilitatea ca Ratcliffe să se fi întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un avertisment.

„Ar putea fi vorba despre a-i spune: «Știm ce vă gândiți să faceți și ar fi mai bine să nu o faceți»”, a declarat Beth Sanner, fost oficial de rang înalt al comunității americane de informații.

„Ar putea fi vorba și despre armistițiul cu Iranul și despre aducerea unei alte părți la masa discuțiilor”, a spus ea, adăugând că Ratcliffe ar putea aborda și sprijinul Kremlinului pentru Iran, în urma unei noi campanii de sancțiuni lansate de SUA împotriva regimului de la Teheran.

Precedentul din 2021

Vizita lui Ratcliffe amintește de deplasarea făcută la Moscova în noiembrie 2021 de William Burns, pe atunci director al CIA.

Burns l-a avertizat atunci pe Vladimir Putin să nu invadeze Ucraina, invocând informațiile obținute de serviciile americane despre pregătirile pentru un atac de amploare. Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Potrivit unui expert rus citat de WSJ, Moscova consideră utile contactele dintre serviciile de informații chiar și atunci când relațiile politice dintre cele două țări sunt tensionate.

„S-au acumulat multe probleme între Rusia și SUA, iar acestea nu se rezumă doar la Ucraina. Este vorba și despre America Latină, Iran și China”, a declarat Rustam Churyakov, directorul unui centru de analiză în domeniul informațiilor din Moscova.