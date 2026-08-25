Războiul comercial escaladează. Canada ripostează cu tarife de până la 50% pentru produse americane

Noile tarife vamale vor intra în vigoare la 8 septembrie, cu niveluri stabilite la 15%, 25% și 50%, notează Associated Press.

Pentru o mare parte dintre produse, în special oțel, aluminiu, mobilier și îmbrăcăminte , taxele se dublează de la 25% la 50%.

De asemenea, electrocasnicele, lactatele, peștele și derivatele din metale vor fi taxate cu 25%, iar contramăsurile aplicate sectorului auto american rămân în vigoare.

Răspuns direct la amenințările Casei Albe

Măsurile anunțate de Ottawa reprezintă riposta dată amenințărilor președintelui Donald Trump. Acesta a anunțat luni că va majora la 50% tarifele aplicate Canadei pentru automobile, camioane, piese auto și oțel.

Pentru a proteja companiile și angajații afectați de această dispută, autoritățile canadiene au alocat un pachet de asistență în valoare de 5.4 miliarde de dolari americani.

Oficialii au precizat că, de la începutul anului 2025, volumul total al sprijinului acordat pentru atenuarea tensiunilor comerciale cu SUA depășește 21 de miliarde de dolari.

Mesajele miniștrilor de la Ottawa

Ministrul canadian de Finanțe, François-Philippe Champagne, a declarat că Ottawa nu a ales acest conflict, dar că trebuie să reacționeze atunci când integrarea economică dintre cele două țări este folosită ca instrument de presiune.

De asemenea, ministra Industriei, Mélanie Joly, i-a îndemnat pe canadieni să cumpere produse fabricate în Canada, afirmând că acest lucru poate contribui la protejarea locurilor de muncă și la lansarea unei „mișcări de rezistență”.

Între Canada și Statele Unite se desfășoară un război comercial cauzat de eșecul negocierilor dintre cele două guverne. Washingtonul a introdus tarife de 50% pentru sute de produse canadiene, printre care mobilă, materiale plastice și echipamente electrice.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat, la rândul său, că Ottawa va răspunde cu tarife asupra unor produse americane în valoare de 20 de miliarde de dolari, începând cu 8 septembrie.