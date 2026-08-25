CBS News: Directorul CIA se află într-o vizită secretă în Rusia pentru o serie de întâlniri

Directorul CIA, John Ratcliffe, se află la Moscova, în Rusia, pentru o serie de întâlniri, au declarat marți pentru CBS News surse familiarizate cu situația.

Informația despre vizita sa apare după ce un avion de transport Boeing C-17A Globemaster III al Forțelor Aeriene americane a fost observat pe un aeroport din Moscova, împreună cu o coloană oficială diplomatică americană.

Aeronava a plecat de la baza Andrews, din apropiere de Washington, și a făcut o escală în Letonia înainte de a ajunge în capitala Rusiei, potrivit agenției TASS.

Nici guvernul SUA, nici cel al Rusiei nu au comentat identitatea oficialului american aflat în Rusia sau scopul vizitei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu are informații de oferit despre avionul american și a precizat că nu sunt programate în această săptămână întâlniri între Kremlin și oficiali ai administrației SUA.

Nu este clar dacă deplasarea lui Ratcliffe are legătură cu eforturile Statelor Unite de a negocia încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile de pace mediate de Washington sunt în mare parte blocate, iar părțile rămân departe de un acord asupra principalelor probleme.

Aceasta pare să fie prima vizită cunoscută a lui John Ratcliffe în Rusia de când a preluat conducerea CIA, deși acesta a menținut contacte cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații.

CIA a fost implicată și în mai multe schimburi recente de deținuți între Statele Unite și Rusia.

Fostul director al CIA William Burns a călătorit la Moscova în noiembrie 2021, când s-a întâlnit cu înalți oficiali ruși și a discutat direct cu președintele Vladimir Putin, avertizându-l să nu invadeze Ucraina.